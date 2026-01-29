Las borrascas activan el plan renove de paraguas: “Si el viento tira un árbol, también podrá con él”

A Íngrid le siguieron Joseph y Kristín, tres temporales consecutivos que han dejado lluvias persistentes y fuertes rachas de viento. El resultado es visible en las calles: papeleras llenas de paraguas rotos, varillas dobladas en aceras y rotondas y una demanda disparada en los comercios en pleno invierno.

Diciembre y enero son tradicionalmente los meses fuertes para la venta de paraguas, pero este año la sucesión de borrascas ha llevado el consumo un paso más allá. La rotación es tan alta que algunas tiendas se quedan puntualmente sin stock, obligadas a realizar pedidos extraordinarios para poder reponer un producto que se rompe casi al mismo ritmo al que se vende.

En Santiago de Compostela, uno de los epicentros del temporal, la tienda Cousalinda, situada en pleno casco histórico, vive lo que su gerente, Carmen Barreiro, define sin rodeos como un auténtico plan renove de paraguas. “Es el producto que se vende estos días. Paraguas, paraguas y paraguas”, resume. Tras la campaña de Reyes, por primera vez desde que abrieron hace 13 años, tuvieron que hacer un pedido extra al quedarse prácticamente sin existencias. Las ventas, asegura, "han crecido hasta un 200%.

El mal tiempo frena la compra de otros artículos, pero impulsa todo lo relacionado con la lluvia. “Con este temporal la gente no sale a comprar ropa. El que sale es porque tiene que salir, y entra a por un paraguas”, explica Barreiro. Muchos clientes, añade, llegan incluso con el paraguas roto en la mano y piden directamente uno nuevo para sustituirlo.

En A Coruña, la histórica fábrica Paraguas Carballo confirma también un repunte de la actividad. Fundada en 1952 y ya en su cuarta generación, la empresa fabrica cada año alrededor de 5.000 paraguas en su taller de la calle Torre, además de comercializar otros modelos. “Enero y diciembre siempre son los mejores meses porque coinciden regalos y lluvia”, explica su gerente, Rogelio Lama Carballo. “Este enero ha sido un poco mejor que el del año pasado porque creemos que ha llovido más”.

La calidad del paraguas marca la diferencia ante el temporal

Desde la empresa reconocen que algunas tiendas pueden quedarse sin determinados modelos concretos, pero aseguran contar con suficiente variedad y stock para responder a la demanda. “Siempre hay alternativas con las mismas características”, señala Lama Carballo.

Cada vez más clientes buscan paraguas de mayor calidad, cansados del modelo barato que se rompe tras pocos usos. “La gente está harta del usar y tirar. Vienen y te dicen: dame uno bueno, que estoy cansado de comprar paraguas”, explica el gerente de Carballo.

Los trucos para elegir el mejor paraguas

¿En qué hay que fijarse para elegir un paraguas resistente? Contra la creencia popular, el número de varillas no es lo más importante. “Hay paraguas de ocho varillas que resisten mucho más que otros de dieciséis. Lo fundamental es la calidad del material”, aclara el experto. Recomienda optar por varillas de fibra de vidrio, por su flexibilidad, o de acero de buena calidad, capaces de soportar mejor el uso continuado y el viento moderado.

“Si el viento tira árboles, también tira paraguas.” En esos casos, concluye, lo más sensato es no abrirlos y evitar que acaben engrosando el ya habitual cementerio urbano de varillas rotas.

