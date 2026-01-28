Roberto Brasero: "La borrasca Kristin se va, la lluvia y el viento siguen"

Viento récord

La borrasca Kristinse alejará esta noche de España y el tiempo mañana no será tan adverso como el de hoy, aunque no tardará en llegar otro frente desde el Atlántico con nuevas lluvias y viento fuerte. El viento hoy ha sido protagonista causando numerosos incidentes desde Extremadura hasta Baleares y dejando rachas verdaderamente impresionantes, como los 174 km/h en Sierra Nevada, 150 km/en Brozas (Cáceres) o 131 km/h en el pueblo almeriense de Carboneras, todos ellos datos provisionales a falta de confirmación oficial. Todavía hasta las 21 horas de este miércoles se mantienen los avisos de nivel rojo en la provincia de Almería, y naranjas en el resto del este andaluz, este de Castilla-La Mancha, Baleares y Comunidad Valenciana.

Nevadas exprés

Esta mañana tal y como estaba previsto llegaron nevadas a las capitales de Castilla y León y a los alrededores de Madrid capital, una considerable nevada en zonas del área metropolitana, la primera del año, que ha causado problemas en el norte y noroeste de la comunidad, en vías importantes como la A6 y la A1 y en un tramo del norte de la M40 debido a un accidente provocado por la nieve. Todo ello en el tramo de apenas 2 horas, desde las 9h hasta la 11h, en una nevada que hemos calificado de exprés, por la rapidez con la que ha cuajado la nieve tras una madrugada de lluvias y polo rápido que ha dejado de nevar después. A lo largo del día ha ido subiendo la cota y todas esas personas que han tenido problemas en la ida al trabajo o a los coles ya no los tendrán en el regreso. Y mañana tampoco: seguirá nevando, pero ya solo en zonas altas de montaña

Sube la cota de nieve

Mañana ya no tendremos esas nevadas en cotas bajas de Madrid, Ávila, León o Salamanca. Y es que mañana ¡suben las temperatura! No será para nada un día frío, eso lo primero, y con el ascenso térmico sube también la cota de nieve. Atención que seguirá nevando este jueves pero ya solo en zona de montaña del centro y mitad norte con una cota de 1000/1200 m subiendo a 1500/1700 m en el entorno pirenaico, de 1300/1500 m subiendo por encima de 1800 m en el resto de cuadrante nordeste y centro norte, y bajando de 2000 m hasta los 1300/1500 en el noroeste. Las lluvias volverán a recorrer la península de oeste a este, con nuevo frente que podrá dejar tormentas y alguna granizada en Galicia y el Cantábrico y copiosas lluvias de nuevo en zonas de Andalucía. En el resto las precipitaciones irán a menos por la tarde. y en Canarias no se esperan. Todo ello, como decimos, con temperaturas más altas que las de hoy y con un viento que seguirá soplando con rachas muy fuertes en el este y sur peninsular, así como en litorales de Galicia, el Cantábrico, Baleares y mitad sur del Mediterráneo peninsular donde seguirá mañana el fuerte temporal costero.