Sucesión de temporales

César Gonzalo avisa que el carrusel de lluvias continúa: fuerte viento, oleaje y nieve, sólo en las montañas

Jueves sin avisos por nevadas activos gracias al ascenso de las temperaturas. Sí continúan las lluvias, salvo en Cataluña y Canarias. De nuevo este jueves pueden ser fuertes en Andalucía. También continúa el temporal marítimo en las costas.

César Gonzalo

César Gonzalo
Publicado:

La borrasca Kristin ya se encuentra sobre los cielos de Italia, tras dejar un miércoles muy complicado de nevadas y de viento. Hoy, en cambio, no tenemos avisos activos por nevadas en nuestro país. Sólo se espera en cotas altas en nuestras montañas. Lo que no podremos solar de momento son los paraguas porque el carrusel de lluvias va a continuar, con una breve tregua, que llegará sólo durante el sábado.

Viento, lluvias y Oleaje

Así se presenta este jueves con avisos por fuerte oleaje en todas nuestras costas. Atención en Canarias, las olas pueden alcanzar los 5 metros de altura, también en las costas del Mediterráneo y especialmente en las costas del norte donde rozará los 7m. El viento no será tan intenso ni tan generalizado como el de ayer. Pero, aun así, hay avisos que alcanzan el nivel naranja en Granada, Almería y la Región de Murcia donde se pueden superar los 100 km/h. También se esperan rachas muy fuertes en zonas elevadas del tercio este y en Galicia.

Carrusel de lluvias

Durante unos días, vamos a descansar del desfile de borrascas con nombre propio. La llegada de pequeños frentes sí va a continuar, para seguir regando nuestro país. Hoy salvo en Cataluña y en las islas Canarias, tendremos más lluvias. Durante la mañana ya han descargado con abundancia en Extremadura y donde ya los ríos preocupan en el interior de Cádiz. Con lluvias en la sierra de Grazalema que ya superar los 100 litros /m2. Precisamente en Andalucía es donde se activan los avisos porlluvias fuertes y abundantes. Durante la tarde en el oeste de Castilla y León, de Cáceres y de Aragón las lluvias remitirán. Sube la cota de nieve, hasta unos 1.500 metros en Pirineos, a más de 1.800 m en el centro y sur. Solamente bajará en Galicia hasta los 1.300m al fin del día. En resumen, la nieve solo debe aparecer en nuestras montañas.

Ascenso térmico

Las temperaturas destacan en este jueves, con un ascenso más que notable en la mitad norte, con máximas que ganarán hasta 9 ºC en Castilla y León. De forma que de los fríos 4 ºC en Valladolid de ayer hoy pasarán a unos suaves 14ºC. Llegarán a los 15º en Ourense, Logroño, Palma y Toledo. Las más altas serán los 25 ºC previstos en Murcia y los 23º de Santa Cruz de Tenerife o de Alicante. A partir de mañana iremos restando algunos grados a las temperaturas, con previsión de lluvias generalizadas, oleaje y rachas fuertes de viento de cara a mañana, domingo y lunes. Entre medias nos queda el sábado, una jornada con una breve tregua de esta sucesión de temporales.

