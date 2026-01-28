Rachas de viento de hasta 170 km/h causan destrozos y heridos en el sur de España

El temporal de viento ha dejado este martes una estampa de daños generalizados en amplias zonas del sur del país. Las rachas, que en algunos puntos han alcanzado los 170 kilómetros por hora, han provocado desde primeras horas de la mañana la caída de árboles, desprendimientos, techos arrancados y el cierre preventivo de infraestructuras, especialmente en Andalucía y Extremadura.

El aviso rojo por viento se ha materializado en incidencias constantes. Desde primeras horas, los servicios de emergencia han tenido que intervenir por árboles desplomados en calles y carreteras, con escenas de tensión captadas por testigos que alertaban del peligro en zonas urbanas y accesos escolares.

Daños en edificios y zonas sensibles

Uno de los episodios más preocupantes se ha producido en Córdoba, donde las fuertes rachas han arrancado parte del techo de una iglesia situada muy cerca de un centro educativo. Aunque no se han registrado heridos en este punto, la proximidad al colegio ha elevado la alarma entre vecinos y autoridades.

En Sevilla, un derrumbe ha obligado a cerrar el mirador de las Canteras, mientras que en la capital un árbol ha caído sobre la vía pública y ha provocado heridas a una persona, que ha tenido que ser trasladada al Hospital Virgen del Rocío. En Montequinto, otro árbol se desplomó junto a la entrada de un instituto en plena hora de llegada a los colegios, afectando a un vehículo estacionado, aunque sin causar daños personales.

Clases suspendidas y carreteras afectadas

La magnitud del temporal ha llevado a la suspensión de las clases en más de 70 municipios de Málaga, Almería y Cádiz como medida preventiva. En Extremadura, los centros educativos también han cerrado en su totalidad ante el riesgo por viento, según se ha confirmado desde Villafranca.

En Cádiz, un tronco cayó sobre un vehículo en marcha, una escena que ha generado especial inquietud por la presencia de menores en la zona. "Y los niños, fíjate qué peligro", alertaban algunos testigos tras el incidente.

Más de mil avisos al 112

El servicio de emergencias 112 ha gestionado más de mil incidencias relacionadas con el viento, principalmente por retirada de ramas, aseguramiento de elementos inestables y atención a personas afectadas. Además, numerosas instalaciones deportivas, como pistas de pádel, han quedado gravemente dañadas, con estructuras arrancadas por completo.

Las autoridades recomiendan evitar parques, zonas arboladas y cauces de ríos mientras persista el temporal, a la espera de que la borrasca Kristin abandone la península en las próximas horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.