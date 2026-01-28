Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Kristin

Rachas de viento de hasta 170 km/h causan destrozos y heridos en el sur de España

El aviso rojo se traduce en árboles caídos, derrumbes, clases suspendidas y más de mil incidencias gestionadas por emergencias.

Un árbol caído en Cáceres, Extremadura

Rachas de viento de hasta 170 km/h causan destrozos y heridos en el sur de España | Europa Press

Publicidad

El temporal de viento ha dejado este martes una estampa de daños generalizados en amplias zonas del sur del país. Las rachas, que en algunos puntos han alcanzado los 170 kilómetros por hora, han provocado desde primeras horas de la mañana la caída de árboles, desprendimientos, techos arrancados y el cierre preventivo de infraestructuras, especialmente en Andalucía y Extremadura.

El aviso rojo por viento se ha materializado en incidencias constantes. Desde primeras horas, los servicios de emergencia han tenido que intervenir por árboles desplomados en calles y carreteras, con escenas de tensión captadas por testigos que alertaban del peligro en zonas urbanas y accesos escolares.

Daños en edificios y zonas sensibles

Uno de los episodios más preocupantes se ha producido en Córdoba, donde las fuertes rachas han arrancado parte del techo de una iglesia situada muy cerca de un centro educativo. Aunque no se han registrado heridos en este punto, la proximidad al colegio ha elevado la alarma entre vecinos y autoridades.

En Sevilla, un derrumbe ha obligado a cerrar el mirador de las Canteras, mientras que en la capital un árbol ha caído sobre la vía pública y ha provocado heridas a una persona, que ha tenido que ser trasladada al Hospital Virgen del Rocío. En Montequinto, otro árbol se desplomó junto a la entrada de un instituto en plena hora de llegada a los colegios, afectando a un vehículo estacionado, aunque sin causar daños personales.

Clases suspendidas y carreteras afectadas

La magnitud del temporal ha llevado a la suspensión de las clases en más de 70 municipios de Málaga, Almería y Cádiz como medida preventiva. En Extremadura, los centros educativos también han cerrado en su totalidad ante el riesgo por viento, según se ha confirmado desde Villafranca.

En Cádiz, un tronco cayó sobre un vehículo en marcha, una escena que ha generado especial inquietud por la presencia de menores en la zona. "Y los niños, fíjate qué peligro", alertaban algunos testigos tras el incidente.

Más de mil avisos al 112

El servicio de emergencias 112 ha gestionado más de mil incidencias relacionadas con el viento, principalmente por retirada de ramas, aseguramiento de elementos inestables y atención a personas afectadas. Además, numerosas instalaciones deportivas, como pistas de pádel, han quedado gravemente dañadas, con estructuras arrancadas por completo.

Las autoridades recomiendan evitar parques, zonas arboladas y cauces de ríos mientras persista el temporal, a la espera de que la borrasca Kristin abandone la península en las próximas horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO: La espectacular imagen de una aurora boreal captada por un tripulante de la misión de la NASA que regresó a la Tierra

Auroras boreales

Publicidad

El Tiempo

Un árbol caído en Cáceres, Extremadura

Rachas de viento de hasta 170 km/h causan destrozos y heridos en el sur de España

Dos operarios limpan las calles de Torrelodones, Madrid

Mañana caótica en Madrid por la nieve de la borrasca Kristin: autovías cortadas, retenciones y algunos atrapados

Roberto Brasero

La nieve deja a Roberto Brasero una hora parado en la M-40: "Esto no es Filomena"

La A-1 nevada
Temporal

Última hora de la borrasca Kristin, en directo: carreteras cortadas, nieve en Madrid, desalojos y clases suspendidas en Andalucía y Extremadura

Roberto Brasero:
La previsión

Roberto Brasero avisa de una nueva borrasca: "Va a llover más, con vientos fuertes y nevadas"

El Guadalquivir, a su paso por la localidad sevillana de Lora del Río por los efectos de la borrasca Joseph
Temporal

Una mujer muere aplastada por una palmera en Málaga en pleno azote de la borrasca Joseph

El temporal deja avisos en casi toda España, con inundaciones en Galicia, rachas de viento muy fuertes y riesgo por lluvia y oleaje.

César Gonzalo
Carrusel de borrascas

'Joseph' nos envía una potente borrasca con nieve, lluvias y mucho más viento: el aviso de César Gonzalo

Martes con avisos activos por lluvias abundantes en el oeste, por oleaje en la costa y por viento en la mitad sur. Las lluvias serán persistentes en Galicia, en el sistema central y fuertes en Andalucía. La nevados por la noche irán regresando al norte, con una cota que rondará los 1.400m. Al margen de las lluvias solo se quedarán en Canarias.

La mejor foto de los espectadores del mes de enero

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de enero

Roberto Brasero y la previsión del tiempo

Roberto Brasero: "Borrascas encadenadas, y todavía queda"

Tres personas protegiéndose de la lluvia en Galicia

Borrasca Joseph: última hora de carreteras cortadas, trenes suspendidos y temporal en España

Publicidad