La nieve deja a Roberto Brasero una hora parado en la M-40: "Esto no es Filomena"

Nos lo advertía este martes Roberto Brasero, la nieve iba a volver a Madrid, pero pese a saberlo ha querido comprobar desde el terreno como iban a ser esos copos y ha sido uno de los conductores que ha permanecido parado más de una hora en la M-40 sentido A-1 por culpa de la nieve que ha dejado la borrasca Kristin en Madrid. Desde el terreno, desde el interior de su coche , nos ha informado de cómo ha sido esta blanca espera. El meteorólogo ha querido dejar claro que lo que se está viviendo hoy en la capital "no es Filomena". "Ha nevado en la hora punta, pero enseguida va a subir la cota. Hemos tenido problemas para ir, no vamos a tener problemas para volver". El colapso ha sido por un accidente de tráfico que ha complicado la situación.

