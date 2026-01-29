Roberto Brasero: "Pequeña tregua el sábado"

Otro frente para el viernes

Otro frente volverá a recorrer mañana la península con lluvias generalizadas que van a ser más abundantes en Galicia, donde puede granizar, y más débiles en el litoral mediterráneo, donde llegarán por la tarde. En Canaria poco nuboso. Nevará en sierras y montañas del centro peninsular a partir de los 1300 metros, en el sur a partir de 1800 y en el norte es donde mañana volveremos a estar atentos a las nevada ya que de nuevo bajará la cota de nieve hasta los 1000 metros, y AEMET en su previsión está hablando de "acumulados significativos de nieve en zonas de montaña de la mitad norte peninsular Nevará en amplias zonas de la mitad norte, principalmente de la meseta Norte y su entorno, a una cota de 1200/1500 metros, pudiendo bajar hasta los 800-1000 m al final del día en el cuadrante noroeste, con acumulados significativos en zonas de montaña".

Avisos de nivel rojo en Galicia

El viento sigue soplando con fuerza en el sur y el este de España –hoy se ha registrado una racha de 139 km/h en Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada, en Granada y otra de 109 km/h en Láujar de Andarax, provincia de Almería- y mañana también, pero mañana además arreciará el viento en el Cantábrico con un nuevo temporal en las costas del norte y sobre todo las de Galicia donde vuelven a nivel rojo los avisos costeros. Aviso costero de peligro extraordinario por Mar combinada del oeste y noroeste de 8 o 9 metros y Viento del Oeste de 62 a 88 km/h (fuerza 8 o 9). Este aviso se prolonga hasta el sábado a las 8h de la mañana.

El sábado, una pequeña tregua

El sábado sin embargo el tiempo debería dar una pequeña tregua en gran parte de España. Seguirán las nubes y precipitaciones sobre todo por la mañana y en el norte peninsular. Nevará en montañas de la mitad norte y zonas aledañas a una cota de 700/1000 metros al principio subiendo al final hasta 1200/1400 m, con mayores acumulados en cotas altas. El viento seguirá soplando con fuerza en el litoral mediterráneo y Baleares, donde también podría alcanzar algún chubasco e incluso algo de nieve en las sierras de Mallorca al final del día. Pero en el oeste peninsular, y regiones donde tanto ha llovido como Extremadura y Andalucía deberían tener un sábado más tranquilo y sin precipitaciones. Una pequeña tregua para terminar el mes de enero pero que no durará mucho porque el domingo llegará un nuevo frente atlántico y detrás irán llegando más para estrenar febrero con este mismo tiempo que estamos teniendo ahora.