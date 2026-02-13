No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.
Datos ofrecidos por AEMET
Sucesión de temporales
Hoy termina el diluvio, pero el viento y el frío seguirán este fin de semana: César Gonzalo detalla la previsión
Llega la última borrasca de este carrusel de temporales. Regresan las lluvias, muy persistentes en Cádiz con aviso naranja activo. Las nevadas volverán a las montañas del norte, y el que seguirá preocupando será el viento. Especialmente en el este donde ya están rozando los 100 km/h. Mañana las lluvias se marchan, el viento y frío seguirán.
Publicidad
Tenemos encima el último vagón del tren de borrascas. 'Oriana' está encima de la península, y de momento no hay más a la vista. Así que a 'Pedro', que sería la siguiente de la lista, le tocará esperar. Porque el que ya asoma en los mapas es el anticiclón, que hoy también se merecería un nombre propio. Con su regreso va a poner fin a esta sucesión de temporales. Y también a provocar la llegada de una masa de aire polar, acompañada de intenso viento.
Borrasca Oriana
Ya hoy los avisos por fuertes rachas de viento se extienden por todo el país. Aparecen en Canarias, en casi toda la Península, Ceuta, Melilla y hasta Baleares. En todas estas zonas se podrán superar los 70 km/h como poco, llegando a rebasar los 90 o incluso los 100 km/h en Albacete, Almería, Región de Murcia, Castellón y Tarragona. Además, continuará el temporal marítimo, en todas nuestras costas. Con olas de más de 4 metros en el Mediterráneo y de 8 en las del norte. Ha vuelto la lluvia, salvo en Canarias recorre el resto del país. Preocupa Grazalema con aviso naranja activo, allí se podrán acumular más de 180 litros /m2 en esta jornada. Las precipitaciones en zonas de meseta y de poco relieve del oeste irán remitiendo por la tarde. También serán abundantes en el centro, llegando al Mediterráneo, salvo en el extremo sureste.
Vuelve la nieve
Las temperaturas siguen bajando con un viernes frío, que dará paso a un sábado en el que seguirán descendiendo, por la llegada de la masa de aire polar. Como consecuencia en este viernes la nieve ha vuelto al norte, de momento lo hace en zonas de montaña, pero la cota de nieve irá bajando para situarse a unos 900 metros en el norte y 1.200, en el centro. Con avisos por nevadas en Pirineos, Sur de Segovia, Ávila, Norte de la Comunidad de Madrid y cordillera cantábrica. Sobresale León y Asturias con aviso naranja donde se podrían acumular unos 20 cm de nieve nueva.
Fin del diluvio
Mañana sábado no lloverá en la mitad sur y centro, aún en el norte podrá hacerlo. Especialmente en las comunidades del Cantábrico. Además, la nieve, seguirá cayendo en cotas bajas en el norte por la mañana. El protagonista sin duda será el viento, muy intenso el sábado dejando una sensación térmica muy baja. El domingo salvo en el oeste de Galicia y puntualmente en el norte del país vasco, regresa el tiempo seco en el resto. Eso sí, aún acompañado de viento. Así se presenta este fin de semana de carnaval, en el que al menos las lluvias dan un respiro al tiempo.
Más Noticias
- Himar González avisa de una nueva borrasca: "Oriana reactivará un nuevo y duro temporal de viento"
- Ya tiene nombre la borrasca que despedirá este largo temporal: trae más viento, lluvia, nieve y frío
- César Gonzalo: "Hoy el viento se suma a la lluvia, mañana como novedad podremos cerrar los paraguas"
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad