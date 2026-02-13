Hoy termina el diluvio, pero el viento y el frío seguirán este fin de semana: César Gonzalo detalla la previsión

Tenemos encima el último vagón del tren de borrascas. 'Oriana' está encima de la península, y de momento no hay más a la vista. Así que a 'Pedro', que sería la siguiente de la lista, le tocará esperar. Porque el que ya asoma en los mapas es el anticiclón, que hoy también se merecería un nombre propio. Con su regreso va a poner fin a esta sucesión de temporales. Y también a provocar la llegada de una masa de aire polar, acompañada de intenso viento.

Borrasca Oriana

Ya hoy los avisos por fuertes rachas de viento se extienden por todo el país. Aparecen en Canarias, en casi toda la Península, Ceuta, Melilla y hasta Baleares. En todas estas zonas se podrán superar los 70 km/h como poco, llegando a rebasar los 90 o incluso los 100 km/h en Albacete, Almería, Región de Murcia, Castellón y Tarragona. Además, continuará el temporal marítimo, en todas nuestras costas. Con olas de más de 4 metros en el Mediterráneo y de 8 en las del norte. Ha vuelto la lluvia, salvo en Canarias recorre el resto del país. Preocupa Grazalema con aviso naranja activo, allí se podrán acumular más de 180 litros /m2 en esta jornada. Las precipitaciones en zonas de meseta y de poco relieve del oeste irán remitiendo por la tarde. También serán abundantes en el centro, llegando al Mediterráneo, salvo en el extremo sureste.

Vuelve la nieve

Las temperaturas siguen bajando con un viernes frío, que dará paso a un sábado en el que seguirán descendiendo, por la llegada de la masa de aire polar. Como consecuencia en este viernes la nieve ha vuelto al norte, de momento lo hace en zonas de montaña, pero la cota de nieve irá bajando para situarse a unos 900 metros en el norte y 1.200, en el centro. Con avisos por nevadas en Pirineos, Sur de Segovia, Ávila, Norte de la Comunidad de Madrid y cordillera cantábrica. Sobresale León y Asturias con aviso naranja donde se podrían acumular unos 20 cm de nieve nueva.

Fin del diluvio

Mañana sábado no lloverá en la mitad sur y centro, aún en el norte podrá hacerlo. Especialmente en las comunidades del Cantábrico. Además, la nieve, seguirá cayendo en cotas bajas en el norte por la mañana. El protagonista sin duda será el viento, muy intenso el sábado dejando una sensación térmica muy baja. El domingo salvo en el oeste de Galicia y puntualmente en el norte del país vasco, regresa el tiempo seco en el resto. Eso sí, aún acompañado de viento. Así se presenta este fin de semana de carnaval, en el que al menos las lluvias dan un respiro al tiempo.

