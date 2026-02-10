Mercedes Martín: "La borrasca Nils dejará acumulados de hasta 150 l/m² en los próximos días"

Un nuevo episodio de lluvias marcará los próximos días. La borrasca Nils, asociada a un flujo atlántico muy activo, dejará precipitaciones persistentes en amplias zonas del país y acumulados muy elevados en el oeste y el norte peninsular.

¿Dónde lloverá más?

Las precipitaciones más abundantes se concentrarán en la vertiente atlántica, así como en zonas del noroeste y del norte peninsular. Entre hoy y el jueves se podrán superar los 150 l/m² en el entorno de las sierras de Pontevedra, y los 100 l/m² en otras áreas de Galicia, las sierras de Cazorla y Segura, el norte de Navarra, el extremo oriental del País Vasco, el Pirineo aragonés y el entorno del valle del Jerte.

Mañana miércoles

En cuanto a la evolución de las lluvias, mañana miércoles se intensificarán en Galicia, el oeste y sur de Castilla y León, el norte de Extremadura, la vertiente cantábrica, la Ibérica, Navarra, el Pirineo y las depresiones del noroeste. También se registrarán precipitaciones en amplias zonas del interior de Andalucía y Castilla-La Mancha.

En cambio, las lluvias serán menos probables en el litoral mediterráneo, el valle del Ebro y Baleares. En estas zonas, las temperaturas seguirán siendo altas para la época del año, con máximas que podrán alcanzar los 24 °C en Valencia, Castellón y Alicante, y en torno a los 22 °C en Tarragona.

Mapa de temperaturas | Antena 3 Noticias

¿Hasta cuándo las lluvias?

El episodio más activo se producirá entre el miércoles y el viernes. El jueves se espera una mejoría, con lluvias aún persistentes en el Pirineo, el oeste de Galicia y algunos puntos de Andalucía. A partir del viernes, la entrada de un frente muy activo por el oeste volverá a dejar precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, antes de la llegada de una masa de aire más fría. Ese día, las lluvias serán muy persistentes en Galicia, Extremadura, el este de Castilla-La Mancha y el interior de Andalucía.

Canarias quedará al margen de este episodio.

¿Lluvias históricas?

El episodio llega tras un inicio de año fuera de lo habitual desde el punto de vista hidrológico. Enero de 2026 ha sido el enero con mayor precipitación acumulada de los últimos 25 años en el conjunto de la España peninsular, con registros un 85 % por encima de la media del periodo de referencia 1991–2020. En la serie histórica que comienza en 1961, se sitúa como el séptimo enero con mayor precipitación y el segundo del siglo XXI, solo por detrás de enero de 2001.

Los acumulados han sido especialmente elevados en el noroeste y el sur peninsular, con valores récord en estaciones como Ceuta, Pontevedra o Vigo. Destaca de forma muy clara la sierra de Grazalema, donde en enero se superaron los 1.200 l/m². A esta cifra se suma un febrero inusual, con más de 1.270 l/m² acumulados en solo 10 días, cuando el febrero con mayor registro de la serie, en 2010, alcanzó 658,7 l/m² en el conjunto del mes.

En este contexto, el riesgo de desbordamientos sigue siendo elevado debido a la saturación del suelo, ríos muy crecidos y embalses con escaso margen de regulación.

¿A qué se debe este episodio?

La situación atmosférica estará marcada por un intenso flujo de poniente, canalizado entre una borrasca situada sobre las islas británicas y el anticiclón de las Azores. Esta configuración responde a la presencia de un chorro polar muy activo, orientado directamente hacia la Península, y favorece la llegada de un río atmosférico.

Este río atmosférico transporta grandes cantidades de vapor de agua desde latitudes tropicales, en este caso desde el entorno del Caribe, lo que incrementa de forma notable la capacidad de las borrascas para generar precipitaciones persistentes cuando el flujo húmedo incide sobre el relieve peninsular.

