Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

La previsión

Mercedes Martín: "La borrasca Nils dejará acumulados de hasta 150 l/m² en los próximos días"

El miércoles será un día de lluvias abundantes y viento. El jueves habrá una breve tregua y el viernes las precipitaciones volverán a intensificarse en Extremadura y Andalucía.

La previsión del tiempo de Mercedes Martín

La previsión del tiempo de Mercedes Martín

Publicidad

Mercedes Martín
Publicado:

Un nuevo episodio de lluvias marcará los próximos días. La borrasca Nils, asociada a un flujo atlántico muy activo, dejará precipitaciones persistentes en amplias zonas del país y acumulados muy elevados en el oeste y el norte peninsular.

¿Dónde lloverá más?

Las precipitaciones más abundantes se concentrarán en la vertiente atlántica, así como en zonas del noroeste y del norte peninsular. Entre hoy y el jueves se podrán superar los 150 l/m² en el entorno de las sierras de Pontevedra, y los 100 l/m² en otras áreas de Galicia, las sierras de Cazorla y Segura, el norte de Navarra, el extremo oriental del País Vasco, el Pirineo aragonés y el entorno del valle del Jerte.

Mañana miércoles

En cuanto a la evolución de las lluvias, mañana miércoles se intensificarán en Galicia, el oeste y sur de Castilla y León, el norte de Extremadura, la vertiente cantábrica, la Ibérica, Navarra, el Pirineo y las depresiones del noroeste. También se registrarán precipitaciones en amplias zonas del interior de Andalucía y Castilla-La Mancha.

En cambio, las lluvias serán menos probables en el litoral mediterráneo, el valle del Ebro y Baleares. En estas zonas, las temperaturas seguirán siendo altas para la época del año, con máximas que podrán alcanzar los 24 °C en Valencia, Castellón y Alicante, y en torno a los 22 °C en Tarragona.

Mapa de temperaturas
Mapa de temperaturas | Antena 3 Noticias

¿Hasta cuándo las lluvias?

El episodio más activo se producirá entre el miércoles y el viernes. El jueves se espera una mejoría, con lluvias aún persistentes en el Pirineo, el oeste de Galicia y algunos puntos de Andalucía. A partir del viernes, la entrada de un frente muy activo por el oeste volverá a dejar precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares, antes de la llegada de una masa de aire más fría. Ese día, las lluvias serán muy persistentes en Galicia, Extremadura, el este de Castilla-La Mancha y el interior de Andalucía.

Canarias quedará al margen de este episodio.

¿Lluvias históricas?

El episodio llega tras un inicio de año fuera de lo habitual desde el punto de vista hidrológico. Enero de 2026 ha sido el enero con mayor precipitación acumulada de los últimos 25 años en el conjunto de la España peninsular, con registros un 85 % por encima de la media del periodo de referencia 1991–2020. En la serie histórica que comienza en 1961, se sitúa como el séptimo enero con mayor precipitación y el segundo del siglo XXI, solo por detrás de enero de 2001.

Los acumulados han sido especialmente elevados en el noroeste y el sur peninsular, con valores récord en estaciones como Ceuta, Pontevedra o Vigo. Destaca de forma muy clara la sierra de Grazalema, donde en enero se superaron los 1.200 l/m². A esta cifra se suma un febrero inusual, con más de 1.270 l/m² acumulados en solo 10 días, cuando el febrero con mayor registro de la serie, en 2010, alcanzó 658,7 l/m² en el conjunto del mes.

En este contexto, el riesgo de desbordamientos sigue siendo elevado debido a la saturación del suelo, ríos muy crecidos y embalses con escaso margen de regulación.

¿A qué se debe este episodio?

La situación atmosférica estará marcada por un intenso flujo de poniente, canalizado entre una borrasca situada sobre las islas británicas y el anticiclón de las Azores. Esta configuración responde a la presencia de un chorro polar muy activo, orientado directamente hacia la Península, y favorece la llegada de un río atmosférico.

Este río atmosférico transporta grandes cantidades de vapor de agua desde latitudes tropicales, en este caso desde el entorno del Caribe, lo que incrementa de forma notable la capacidad de las borrascas para generar precipitaciones persistentes cuando el flujo húmedo incide sobre el relieve peninsular.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

La previsión del tiempo de Mercedes Martín

Mercedes Martín: "La borrasca Nils dejará acumulados de hasta 150 l/m² en los próximos días"

Río Guadalquivir

El temporal Nils pone en alerta a Toledo y Ciudad Real por el aumento del caudal de los ríos Tajo, Bullaque y Guadiana

Maquinaria de Urgencia en Albacete

Albacete sufre graves inundaciones por el colapso del subsuelo después de semanas de lluvias

La previsión con César Gonzalo.
Lluvias persistentes

El temporal nos dejará más lluvias, sin frío, pero con más viento, advierte César Gonzalo

24e8b2ea617478c70b0ffc63db91f883b48c101fw
Andalucía

Expertos desvinculan los temblores de tierra en Andalucía de las lluvias por las borrascas

Enero de 2026 fue el 5º más cálido registrado a nivel mundial
Un enero muy cálido

El baile de borrascas no impide que la Tierra registre en este primer mes del año el quinto enero más cálido desde 1940

Enero de 2026 fue el 5º más cálido registrado a nivel mundial, pero el más frío en Europa desde 2010, según Copernicus.

Guadalquivir
Desbordamiento ríos

Estas son las zonas en aviso por riesgo de desbordamiento de ríos: Guadalquivir, Jarama, Guadalete…

El temporal mantiene en alerta a varias comunidades con cauces al límite, rescates y graves daños materiales.

César Gonzalo

Llega el final del diluvio, pero César Gonzalo avisa: aún quedan muchas lluvias por llegar

Vista del río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera

La borrasca Marta se va, pero las lluvias se quedan: Andalucía, en alerta máxima con la llegada de nuevos frentes a zonas inundadas

Imagen de la UME en el Palmar de Troya

La UME se moviliza en Andalucía: "Está siendo complicado enfrentarnos a algo impredecible"

Publicidad