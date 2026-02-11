César Gonzalo: "Hoy el viento se suma a la lluvia, mañana como novedad podremos cerrar los paraguas"

La octava borrasca de gran impacto ya ha sido nombrada, nos afectará con más lluvias y viento, aunque no llegará a impactarnos directamente. Se trata de ‘Nils’ bautizada por el servicio meteorológico francés, donde sí la sufrirán de lleno. Desde el atlántico actuará como un engranaje para enviarnos bajas secundarias que seguirán prolongando este largo diluvio.

Tregua temporal

Hoy llega una primera borrasca con fuerte viento y de nuevo con lluvias abundantes, especialmente en el noroeste. Una segunda llegará con fuertes precipitaciones de cara al viernes. Entre una y otra nos queda mañana. Un día en el que podremos cerrar los paraguas en casi todo el país, aunque el viento va a continuar soplando con fuerza, con otra novedad adicional. Las temperaturas se van a desplomar durante el viernes y sábado con la llegada de una masa de aire polar.

Viento y oleaje

En este miércoles se mantiene el fuerte viento. Con avisos que se extienden en el este y mitad norte donde se podrán superar los 70km/h. Preocupan Tarragona, Comunidad Valenciana, Albacete, interior de Murcia y Almería con aviso naranja por rachas de más de 90 km/h. En el caso del norte de Galicia podrán rebasar incluso los 100 km/h. Además, AEMET activa el aviso de nivel rojo en la costa coruñesa, por oleaje de 9 metros de altura, a última hora del día. Temporal marítimo que también será notable en el resto de nuestras costas.

Ventarrón lluvioso

Este podría ser el resumen de este miércoles, porque un día más las lluvias recorren la península. Las más abundantes se esperan en Galicia con aviso naranja en Pontevedra por la persistencia. Aviso que disminuye a amarillo en Cáceres, sur de Ávila y de Salamanca. También se activan en el norte de Cantabria y del País Vasco, en este caso por fuertes chaparrones acompañados de tormentas. Hay que vigilar de cerca los ríos del sur de Castilla y León, y de Galicia porque a las lluvias, se sumara el aporte del deshielo. Como buena noticia, hoy es el primer día sin avisos por lluvias fuertes en Andalucía. De nuevo salvo en las Costas del Mediterráneo y en Canarias, en el resto los paraguas harán falta. En un miércoles con temperaturas tan suaves como las de ayer.

Tregua definitiva

Llegará durante este fin de semana, en el que vuelve el frío, y en el que especialmente el sábado continuará el fuerte viento. En un día en el que la nieve podrá acumularse en la cara norte de los principales sistemas montañosos. En el resto las lluvias irán a menos. Será el domingo cuando el regreso del anticiclón a nuestras latitudes nos deje al menos algunos días seguidos sin lluvias.