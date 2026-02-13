Roberto Brasero anuncia el fin del tren de borrascas "¡Vuelve el anticiclón!"

Oriana es el nombre de la borrasca que tenemos ahora misma afectando a España con un viernes de lluvias generalizadas, que de nuevo están siendo abundantes en zonas de Andalucía y con fuerte viento en otras muchas zonas de España, sobre todo en el este peninsular y Baleares. Las rachas superarán nuevamente los 100 km/h y pueden llegar a 140 km/h con aviso nivel rojo en la provincia de Castellón.

Seguirá el mal estado de la mar, tanto en el norte, como en el Mediterráneo con olas superiores a 7 m en ambos casos. Las precipitaciones irán a menos durante el día aunque todavía a primeras hora nevará en zonas de montañas del centro y del sur y también podrá llover con persistencia en el tercio norte.

Y atención que esta noche y el sábado temprano seguirá muy baja la cota de nieve, en torno a 600 m en el norte por lo que mañana no solo nevará en zonas de montaña, sino en zonas de la meseta norte o en el alto Ebro. Las temperaturas serán más frías y no llegaremos a 10º de máxima en zonas del norte y del centro peninsular

El domingo cambia el tiempo

Para el domingo regresa el anticiclón. Eso significa que los cielos estarán mayoritariamente despejados desde primeras horas per eso también se traduce, dada las fechas de invierno en las que estamos, en una madrugada fría, con heladas en zonas del norte y del centro de la península. Las máximas sí volverán subir y el domingo por la tarde serán 6 y 8° más altas que el día anterior en zonas del norte y llegaremos a los 20º a orillas del Mediterráneo.

Las lluvias quedarán acotadas a Galicia, con algunas nevadas en Pirineos a partir ya de unos 1600-1800m. Continuarán los vientos muy fuertes en el este peninsular y en Baleares, aunque irán perdiendo algo de intensidad con respecto a días previos.

La última borrasca... de momento

Oriana se aleja el domingo y detrás de momento no vemos ninguna otra borrasca más. Las semana que viene empezará con una tendencia al alza de las temperaturas, sobre todo de las mínimas que subirán notablemente y desaparecerán las heladas y por la tarde se podrán superar los 25° en Murcia o Almería. Seguirán las lluvias en Galicia, cantábrico y Pirineo. con una cota de nieve muy alta. Y así hasta el jueves incluido, día en el que podrán extenderse las lluvias a más zonas pero en principio sin la intensidad, abundancia y persistencia que hemos tenido en esta racha de lluvias, este río atmosférico que ha desembocado en España, este tren de borrascas que ahora se toma una parada. La próxima que llegue se llamará Pedro… pero esa de momento, no aparece aún en los mapas.

