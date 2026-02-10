El temporal Nils pone en alerta a Toledo y Ciudad Real por el aumento del caudal de los ríos Tajo, Bullaque y Guadiana

Las autoridades de Toledo y Ciudad Real han lanzado avisos preventivos a la población ante el incremento previsto del caudal de varios ríos, en un momento en el que las lluvias son muy persistentes. El episodio de inestabilidad sigue provocando incidencias relevantes, con especial impacto en el centro y el sur peninsular.

En Toledo, el Ayuntamiento ha pedido extremar la precaución tras confirmar un aumento del caudal del río Tajo a su paso por la ciudad. La situación está directamente relacionada con un desembalse extraordinario en la presa de El Vado, situada en Valdesotos (Guadalajara), que ha obligado a restringir accesos en zonas como la senda ecológica, parcialmente inundada durante la jornada del domingo.

Avisos Es-Alert en municipios ribereños

De forma paralela, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado el sistema Es-Alert en varios municipios de Ciudad Real, especialmente en las localidades ribereñas del Bullaque y del Guadiana, aguas por debajo de su confluencia. El aviso se ha emitido ante el aumento del caudal derivado del desembalse del pantano de la Torre de Abraham.

Un segundo mensaje de alerta se ha enviado en la provincia de Toledo, en el entorno de la presa de Azután, afectando a municipios como Alcolea de Tajo, Azután, El Bercial y Puente del Arzobispo. Las autoridades insisten en la necesidad de evitar zonas inundables y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Por otra parte, también preocupa la situación en Segovia, donde el agua está provocando que muchos ríos se desborden, como es el caso de Río Eresma a su paso por la ciudad.

La borrasca Marta continúa dejando efectos significativos en amplias zonas del país. Aunque su núcleo comienza a alejarse de la península, la circulación atlántica sigue activa y arrastra nuevos frentes que mantienen las precipitaciones, especialmente en la mitad occidental y el norte. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos naranjas y amarillos en buena parte del territorio y advierte de que la inestabilidad seguirá condicionando la movilidad en las próximas horas.

Según los datos oficiales, en los primeros ocho días de febrero se han acumulado 75 litros por metro cuadrado de lluvia en el conjunto de España, una cifra que cuadruplica el valor habitual para este periodo y que supone casi un 50% más de lo que suele llover en todo el mes.

El impacto social

La situación ha tenido también consecuencias sociales relevantes. En Andalucía, una de las comunidades más castigadas, se mantienen desalojos, carreteras cortadas y la suspensión de clases en 23 centros educativos, donde se ha activado la docencia telemática. Además, organizaciones como Cáritas Diocesana de Córdoba han puesto en marcha campañas solidarias para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones.

Desde las administraciones se insiste en la importancia de la prudencia, la coordinación institucional y el seguimiento de los canales oficiales mientras continúe un episodio meteorológico que mantiene en alerta a numerosas cuencas fluviales del país.

