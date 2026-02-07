La UME se moviliza en Andalucía: "Está siendo complicado enfrentarnos a algo impredecible"

El paso de las borrascas Leonardo y Marta por la Península se están dejando sentir en el sur de España, especialmente en Andalucía y en Extremadura. En Andalucía, hay más de 11.000 personas desalojadas y sigue preocupando Lora del Río, en Sevilla.

En ese municipio, el Guadalquivir ha alcanzado un nivel de agua "sin precedentes" ya que ha llegado a una cota de 34,60 metros sobre el nivel del mar y un caudal superior a 3.200 metros cúbicos por segundo. Tan solo en Lora del Río han caído más de 40 litros por metro cuadrado en apenas 25 minutos.

También en Benaoján, en Málaga, han tenido que desalojar a unos 200 vecino a consecuencia de las borrascas. Tal y como han indicado desde el Consistorio, han tenido que desalojarlo "debido a las condiciones meteorológicas y al riesgo de desbordamiento de la presa de Montejaque".

Para aligerar la evacuación de personas de las zonas afectadas, llevar a cabo las labores de achique de embalses y paliar los efectos de las borrascas, la Unidad Militar de Emergencias ha desplegado alrededor de 500 efectivos en varios puntos.

"Lo importante es preservar la seguridad de la ciudadanía"

Tal y como ha detallado el cabo primero de la UME, Antonio Diosdado, la principal tarea ahora mismo es "preservar la seguridad de la ciudadanía". Para Diosdado, lo fundamental ahora mismo es evacuar un municipio "sin que haya pérdidas humanas".

Pese a llevar a cabo estas tareas de evacuación, el cabo primero de la UME asegura que están siendo días complicados porque estas borrascas son "algo impredecible". Antonio Diosdado ha detallado a Antena 3 Noticias que las circunstancias como "el desprendimiento de una roca sobre una carretera" son sorprendentes, pero lo importante es que estas circunstancias "no han causado daños humanos".

Sobre los trabajos de coordinación con los servicios de emergencias andaluces y los voluntarios locales, Antonio Diosdado ha detallado que esa coordinación es "excelente". Asimismo, el cabo primero ha detallado que los equipos de la UME llevan a cabo "ejercicios" para conocerse antes de que llegue una situación límite y de esta forma, actuar con más rapidez y muy coordinados.

Para Antonio Diosdado, las emociones "hay que dejarlas para cuando llegas a casa" puesto que, al trabajar con gente que está pasándolo mal o en situaciones límite, es importante que los efectivos de la UME les sirvan "de apoyo".

