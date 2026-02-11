Cataluña suspende las clases por el temporal: se prevén rachas de más de 108 km/h y olas de varios metros

El temporal no da tregua en España. En Cataluña se preparan para una jornada de alto riesgo meteorológico en la que Protección Civil de la Generalitat mantiene activada la fase de alerta del plan VENTCAT ante la previsión de rachas de viento que podrían superar los 108 km/h en gran parte de la región catalana, poniendo el foco en las comarcas de Barcelona y la Cataluña Central.

El fuerte viento, que también traerá oleaje, ha obligado a tomar medidas para reducir riesgos y minimizar daños. Para limitar el impacto del temporal en la comunidad, se han aprobado una serie de restricciones entre las 00:00 y las 20:00 horas del jueves. La población será informada mediante un Es-Alert.

Se suspende toda la actividad educativa, deportiva y sanitaria no urgente, así como la recomendación de la movilidad, fomentando el teletrabajo y evitando desplazamientos innecesarios. Además, se cierran los espacios naturales no urbanos y se prohíben las actividades al aire libre. En cuanto los parques y jardines, estos quedan cerrados ante el riesgo de caída de árboles, extremando precauciones en la vía pública.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) advierte que el viento será especialmente peligroso en las grandes ciudades y en zonas donde no se acostumbra a este tipo de clima. La humedad acumulada en el suelo aumenta la inestabilidad de los árboles, lo que aumenta el riesgo de caídas. A esto se suma un fuerte oleaje en todo el litoral, con olas que podrían superar los 2,5 metros, especialmente en Maresme, Barcelonès y Empordà.

Aunque lo peor del temporal se espera para este jueves, ya se han registrado avisos de emergencia. El teléfono de emergencias 112 ha recibido 651 llamadas relacionadas con el viento y los Bomberos de la Generalitat han realizado más de 320 servicios para retirar árboles caídos, sanear fachadas y asegurar mobiliario urbano en áreas metropolitanas y en Tarragona. En una jornada donde el aire, según los vecinos, "no ha dejado dormir".

Avisos en otras regiones

En otras zonas del país, la situación también es delicada. En Granada, la situación en Quéntar es difícil, es casi imposible acceder por el estado de las vías, los vecinos piden ayuda tras los destrozos que ha provocado el temporal. Están "destrozados" dice una de ellas.

La piscifactoría ha quedado en la quiebra, cerca de un millón de truchas aparecen muertas por todos los rincones. El dueño "ha perdido todo", dice otro de los residentes, explicando que se ha visto obligado a "despedir a los empleados".

Mientras que en Valencia también ha dejado palmeras y árboles arrancados. Por su parte, Galicia se mantiene con aviso amarillo por fuertes vientos, aunque esta noche se prevé que cambie a rojo por oleaje extremo. En A Coruña se esperan mareas altas, y en León se mantiene la preocupación por ríos y embalses.

