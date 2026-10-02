Continúan los diluvios en el Mediterráneo y se mantiene el tiempo tormentoso en el resto de España

Cuando el reloj marca las 10h de la mañana, el temporal de lluvias torrenciales deja registros tan impresionantes como los más de 219 litros/m2 acumulados en apenas ocho horas en el sur de Tarragona en el municipio de Les Cases d'Alcanar. Es una de las consecuencias las tormentas estáticas, que nos siguen dejando una situación de peligro extremo en el Mediterráneo.

Sino hay cambios el máxima nivel de alerta, el rojo, se irá desactivando antes de que acabe el viernes en Castellón y Tarragona. Aún hay margen para que en tan solo una hora se acumulen más de 90 litros/m2 en una hora. Al final de la tarde, aunque siga lloviendo en esta zona, lo hará con menos intensidad. Por otro lado, las lluvias aún podrán ser muy fuertes en Alicante, Región de Murcia, Almería, Granada, Ibiza y Formentera. Donde se mantendrá el aviso de nivel naranja activo.

Tarde de chaparrones y durante el fin de semana...

El nivel amarillo aparecerá durante la tarde en la Comunidad Valenciana, y se extenderá por gran parte el interior de la península. Esperamos chaparrones localmente fuertes, que ya no deberían ser torrenciales. La excepción a este tiempo revuelto lo encontraremos en Galicia, Asturias, Cantabria y el interior del País Vasco. No se puede descartar algunos chubascos en Ceuta y Melilla. Mientras en Canarias las lluvias serán de nuevo persistentes en el norte de la isla de La Palma, débiles también se esperan en el norte del archipiélago.

Durante el fin de semana, las lluvias van a seguir con nosotros. El sábado el temporal pierde fuerza en el Mediterráneo, pero no se marcha, los chubascos aún continuarán. Además, volverán a extenderse durante la tarde a todo el interior, incluido el noroeste. El domingo, a día de hoy, las lluvias volverían a intensificarse en la desembocadura del Ebro, en el resto volveremos a tener una tarde de chaparrones.

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