Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

LLUVIAS TORRENCIALES

Continúan los diluvios en el Mediterráneo y se mantiene el tiempo tormentoso en el resto de España

Durante esta madrugada las lluvias no han dado tregua en el sur de Tarragona y Castellón, donde ya se han producido inundaciones. Los avisos y lluvias irán reduciéndose a lo largo de la jornada, en esta zona. Pero las fuertes tormentas seguirán en el sureste, y con menos intensidad, se extenderán al interior del país.

Imagen de César Gonzalo

Diluvio en marcha en el Mediterráneo, y en el resto tiempo tormentoso. | ANTENA 3 NOTICIAS

Publicidad

César Gonzalo
César Gonzalo
Publicado:

Cuando el reloj marca las 10h de la mañana, el temporal de lluvias torrenciales deja registros tan impresionantes como los más de 219 litros/m2 acumulados en apenas ocho horas en el sur de Tarragona en el municipio de Les Cases d'Alcanar. Es una de las consecuencias las tormentas estáticas, que nos siguen dejando una situación de peligro extremo en el Mediterráneo.

Sino hay cambios el máxima nivel de alerta, el rojo, se irá desactivando antes de que acabe el viernes en Castellón y Tarragona. Aún hay margen para que en tan solo una hora se acumulen más de 90 litros/m2 en una hora. Al final de la tarde, aunque siga lloviendo en esta zona, lo hará con menos intensidad. Por otro lado, las lluvias aún podrán ser muy fuertes en Alicante, Región de Murcia, Almería, Granada, Ibiza y Formentera. Donde se mantendrá el aviso de nivel naranja activo.

Tarde de chaparrones y durante el fin de semana...

El nivel amarillo aparecerá durante la tarde en la Comunidad Valenciana, y se extenderá por gran parte el interior de la península. Esperamos chaparrones localmente fuertes, que ya no deberían ser torrenciales. La excepción a este tiempo revuelto lo encontraremos en Galicia, Asturias, Cantabria y el interior del País Vasco. No se puede descartar algunos chubascos en Ceuta y Melilla. Mientras en Canarias las lluvias serán de nuevo persistentes en el norte de la isla de La Palma, débiles también se esperan en el norte del archipiélago.

Durante el fin de semana, las lluvias van a seguir con nosotros. El sábado el temporal pierde fuerza en el Mediterráneo, pero no se marcha, los chubascos aún continuarán. Además, volverán a extenderse durante la tarde a todo el interior, incluido el noroeste. El domingo, a día de hoy, las lluvias volverían a intensificarse en la desembocadura del Ebro, en el resto volveremos a tener una tarde de chaparrones.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Publicidad

El Tiempo

Imagen de César Gonzalo

Continúan los diluvios en el Mediterráneo y se mantiene el tiempo tormentoso en el resto de España

Aviso rojo por tormentas

Veinte provincias en alerta roja con especial atención en Cataluña y Comunidad Valenciana

La previsión del tiempo de Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa: "Con aviso rojo hasta mañana"

La previsión del tiempo de Mercedes Martín
La previsión

Mercedes Martín: "Avisos rojos por lluvias torrenciales en Tarragona, Castellón y Valencia"

Es-Alert
Temporal Mediterráneo

Suspenden las clases en Valencia este viernes por los avisos de lluvias torrenciales

Previsión César
Nivel de aviso rojo

El nuevo temporal de lluvias torrenciales en el Mediterráneo llega esta tarde y se prolongará hasta el viernes

Día de peligro extremo en la Comunidad Valenciana y Tarragona donde se activa el máximo nivel de aviso, el rojo. Peligro extremo por acumulaciones que en 12 horas rebasarán los 180 litros/m2. También se esperan fuertes tormentas en el resto del este y Baleares. Tiempo más tranquilo en el resto con lluvias en el norte de Canarias y tendiendo a remitir en el Cantábrico

Roberto Brasero: "Octubre llega con tormentas"
La previsión

Roberto Brasero: "Octubre llega con tormentas"

Y para el fin de semana, una dana.

Mercedes Martín y la previsión del 1 de octubre

Mercedes Martín: “Más de 150 l/m² en menos de 6 horas en el litoral mediterráneo”

Previsión César

El otoño acelera: hoy con lluvias débiles y mañana con tormentas fuertes en el Mediterráneo

Imagen de Roberto Brasero

Roberto Brasero anuncia un nuevo frente por Galicia

Publicidad