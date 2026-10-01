Roberto Brasero avisa: "Con aviso rojo hasta mañana"

Temporal de lluvias

A las 18 horas de este jueves se activan los avisos de nivel rojo para las provincias de Alicante, Valencia, Castellón y Tarragona. En las dos primeras está previsto que termine a las 2:00 horas de esta próxima madrugada, pero en el litoral de Castellón y el sur de Tarragona se mantienen en principio hasta las 12 horas del viernes. Y que estas zonas, donde ya está empezando a llover, son las que más cantidad de lluvia pueden acumular durante la próxima noche: los avisos son por 250 l/m² en menos de 12 horas. También entra en aviso rojo la circunstancia de que en una sola hora puedan caer 90 litros por metro cuadrado en esas zonas. La intensidad y persistencia de las precipitaciones puede dar lugar a inundaciones locales súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

Viernes problemático

La madrugada del jueves al viernes, por lo tanto, podría ser problemática en el área de Levante y sur de Tarragona. Algunas tormentas fuertes también podemos tener esta próxima madrugada en Aragón, este de Castilla-La Mancha, sierras de Jaén, Granada y Almería, región de Murcia y comunidad de Madrid. Luego es probable que las precipitaciones pierdan intensidad a la vez que se extienden a más zonas del sureste y centro peninsular. En Canarias puede llover todavía en la isla de La Palma. Las temperaturas mañana bajarán en toda el área mediterránea y subirán en la mitad norte, especialmente en el alto Ebro. En Canarias, apenas habrá cambios en las temperaturas.

Fin de semana

El sábado debería aflojar la lluvia por la mañana en una primera mitad del día más tranquila, aunque según avance la jornada será más probable que vuelvan las tormentas a Cataluña y Baleares, las sierras del sureste y el interior de la mitad norte, sobre todo zonas de sierra. En su actualización del Aviso especial de fenómenos adversos emitido por la AEMET por este temporal de lluvias en el este, la agencia estatal señala que "el sábado las precipitaciones más intensas y los acumulados más significativos tenderían a desplazarse a zonas litorales y prelitorales de Cataluña, así como a Baleares, sin descartar que esta situación tenga continuidad durante el domingo". Y es que el domingo tendremos una dana, pero situada en torno al oeste peninsular, que daría lugar a que los chubascos y tormentas continúen afectando a amplias zonas de la Península en días posteriores, aunque ya no tanto como los de hoy, esta noche y mañana en el área mediterránea. Lluvias especialmente abundantes de las que, por cierto, no es responsable ninguna dana.