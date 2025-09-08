Alerta roja en Tarragona por lluvias torrenciales: Suspenden las clases y piden precaución por riesgo de inundaciones

Tarragona se encuentra en alerta roja este lunes por lluvias torrenciales. Desde Protección Civil ordenaron adelantar el transporte escolar a las 14:00 horas en el Montsià y Baix Ebre por la alerta. Las clases han finalizado antes de lo previsto por la situación meteorológica.

Ante esta situación, instaron a las familias que a adelantar la recogida de los niños en el colegio. Aún así, para aquellos que no podían acudir a por los pequeños, los colegios permanecen abiertos.

Una vaguada atlántica recorrerá, desde este lunes y hasta el próximo miércoles por la mañana, zonas del tercio oriental peninsular y Baleares, provocando chubascos y tormentas intensos. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los chubascos y tormentas afectarán a amplias zonas del tercio oriental con intensidad fuerte o muy fuerte, incluso torrencial, siendo la zona más adversa el sur de Tarragona, donde se podrían acumular 90 milímetros en una hora y hasta 40 litros por metro cuadrado en media hora.

Desde el Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT) se confirmado que el nivel de peligro se sitúa en 5 sobre 6, teniendo en cuenta una acumulación total 100 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Las comarcas de la demarcación afectadas por la alerta roja son el Montsià, el Baix Ebre, Ribera d'Ebre, el Baix Camp y el Priorat. Además, el Tarragonès y el Baix Penedès se encuentran en alerta naranja, mientras que en la Terra Alta, el Alt Camp y la Conca de Barberà se ha establecido el aviso amarillo.

La AEMET indica que en principio el aviso rojo estará activo desde las 15:00 y 21:00 horas de este lunes, debido a que pueden producirse crecidas e inundaciones en estas zonas, además ha pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones lo máximo posible.

Desde Protección Civil de la Generalitat, también se mantiene activo y se encuentra en fase de alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (INUNCAT) debido a la previsión meteorológica que se espera, concretamente para la mañana en el Camp de Tarragona y para la tarde en las Torres de l'Ebre.

Alerta a la población

Protección Civil ha enviado una alerta a los teléfonos móviles, pidiendo a la población que evite los desplazamientos innecesarios y actividades en el exterior. Hasta las 21:00 horas la AEMET mantiene las comarcas del Montsià y Baix Ebre en alerta rojo por las lluvias torrenciales.

Asimismo, la Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) han puntualizado que llevarán a cabo un seguimiento de la evolución de la situación ante los cambios significativos que puedan producirse.

