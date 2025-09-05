Roberto Brasero y la subida de las temperaturas: 37 grados el sábado en Sevilla... ¡Y en Bilbao!

Hoy viernes vuelven a subir las temperaturas con mucho sol en la mayor parte de España salvo el área mediterránea. Atención ahí porque podemos tener algunas tormentas en Castelllón, donde la AEMET ha puesto aviso de nivel naranja hasta las 16h de este viernes por la posibilidad de que acumulen 40 l/m2 en una hora, aunque la probabilidad no es muy altas.

Tendremos nubes también en el norte de Valencia y sobre todo temperaturas más bajas en toda la comunidad, así como en el sur de Andalucía donde hoy tendremos viento de levante con rachas fuertes en Cádiz. Esa componente marítima y más húmeda del levante es también la responsable de que bajan las temperaturas en el área mediterránea: de los 38º de ayer en Xátiva nos quedaremos hoy posiblemente en 28º. Mañana sábado el protagonista seguirá siendo el viento sur y eso significa que repuntarán las temperaturas pero sobre todo en el norte de la península: si hoy bajan hasta 10º en el mediterráneo, mañana subirán 10º en el Cantábrico.

Sábado de pleno verano

Encaramos un fin de semana con estas bruscas variaciones en el tiempo de un día a otro que son propias del final del verano. De momento Mañana sábado volveremos a sumar grados y sobre todo en el norte de la península, va a ser un día muy caluroso con ese viento sur y hasta 35º en las costas de Cantabria o 37º en el País Vasco.

Máximas similares a las de Ciudad Real o Sevilla donde también se esperan 37º y hasta 38º podrían llegar mañana en Córdoba. En cuanto al estado de los cielos podríamos ver nubes por la mañana en zonas de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia y en el caso de Valencia podrían dejar incluso algún chaparrón matinal.

Por la tarde esas nubes se irán retirando y será en las sierras del sureste donde puedan crecer las nubes de evolución que podrían acabar dejando también alguna tormenta débil, en sierras de Jaén, Granada, Murcia, Albacete o Cuenca… En Galicia se irá nublando opr la tarde y al final del día podrían caer algunas gotas. Pero en el resto de España será un sábado soleado y de pleno verano con las temperaturas que mañana vuelven a subir algunos grados. El domingo, nuevos cambios.

El domingo, un frente

Y es que esas nubes que irán aumentando el sábado por la tarde en el oeste peninsular forman parte del frente que avanzará el domingo dejando algunas lluvias, aunque en general no serán muy abundantes ni durarán mucho. Lluvias dominicales en Galicia, Asturias, Cantabria y oeste de Castilla y León y de Extremadura que serán más abundantes en el oeste de Galicia a primeras horas, con posibilidad de ser localmente fuertes, y con algunas tormentas también en las sierras extremeñas.

Por otro lado, es probable que se desarrollen también algunas tormentas en el sureste peninsular, más probables e intensas en el interior. En el resto de la península, Baleares y Canarias más despejado pero quédate con la idea de ese frente que irá pasando de oeste a este, que será más activo en la mitad noroeste peninsular y que irá dejando, ya más desecho, intervalos de nubes medias y altas en el resto de la Península y en Baleares. Y quédate sobre todo con esa idea de que mañana será un día en general de pleno verano y que la semana que viene… ya no tanto.

Luna de sangre

¡Ah! Y la luna llena que sale el domingo ya saldrá eclipsada y cuando la luna se eclipsa se va oscureciendo, como es normal, pero justo en el punto máximo del eclipse en vez de volverse negra se vuelve roja, que eso es lo curioso, y por eso se la llama luna de sangre. Ten en cuenta que esta vez el máximo del eclipse es a las 20 horas y 11 minutos… y la luna ese día ¡saldrá después!

Es decir, cuando salga ya saldrá eclipsada, y seguramente se vea rojiza o sobre todo anaranjada, y lo que veremos será la parte final del eclipse que dura hasta casi las diez. A partir de ahí será una luna llena normal, blanca y brillante, la que domine el cielo en la noche del domingo al lunes. Así que si quieres ver el eclipse, tendrás que buscar la luna justo en el momento que sale. ¡Feliz fin de semana!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com