Roberto Brasero anuncia "que aún quedan días de verano"

Aún quedan días de verano como dijimos el pasado lunes cuando veíamos llegar ese aire fresco con el que estrenábamos septiembre. Sin embargo ya hoy los vientos han sido más cálidos y hemos vuelvo a superar los 35º en Andalucía (38º rozamos a esta hora en Sevilla y 36º tienen en Jerez de la Frontera y Villarasa que está en Huelva), y casi 37º también en el interior de Valencia y se han vuelto a alcanzar los 35º en Murcia.

Pero además hoy se nota también ese sur en las máximas del País Vasco: 33º han registrado en el aeropuerto de San Sebastián.

Descanso brusco en el norte

Mañana sin embargo volverán a bajar las temperaturas en el norte de la península. Llega un frente que volverá a refrescar el ambiente o a llevarse del Cantábrico ese calor tenemos hoy. Hoy bajarán hasta 8 grados las máximas en Cantabria y el País Vasco: llegaremos a 25º en Bilbao o 23º en Santander y en Oviedo y solo 21º en Lugo.

Bajarán también de 3 a 4 grados en el resto de la mitad norte, aunque llegaremos a 28º en Logroño o 25º en Burgos.

Y es que mañana tendremos en estas zonas un viento más fresco y además un frente que nos dejará lluvias en el norte de Galicia y el Cantábrico, y tormentas que pueden ser fuertes a primeras horas en el Pirineo Navarro y por la tarde noche en puntos de Cataluña, Aragón y Castellón.

En el resto de España seguirá el sol, con cielos poco nubosos o con nubes altas y es probable que tengamos bancos de niebla matinales en zonas de Galicia y Cataluña, y posibles precipitaciones débiles dispersas en las islas occidentales de Canarias, más probables en La Palma y poco nuboso en el resto del archipiélago.

Más calor el sábado

Donde sí seguirán subiendo las temperaturas mañana será en el sur de Andalucía y en zonas de la región de Murcia y la comunidad valenciana. De hecho para este jueves vuelven a activarse avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en la provincia de Valencia.

Aquí será el viernes cuando podríamos incluso tener algo de lluvia, por la Comunidad Valenciana, y hará menos calor ese día en todo el este peninsular: el viernes bajan las temperaturas por el este y vuelven a subir en el resto de España y el sábado subirán otra vez por el norte así que tendremos un sábado con temperaturas calurosas muy veraniegas, aunque también con más nubes avanzando por el oeste peninsular que por la tarde o tarde noche podrían dejar ya algunas lluvias en Galicia.

Se trata de un frente que el domingo volverá a cambiarnos el tiempo con esa dinámica dual de los vientos de componente oeste: bajada de temperaturas en toda España salvo en el sur de Andalucía y el este peninsular donde el domingo, con poniente, de nuevo subirán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.