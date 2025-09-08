César Gonzalo advierte que una 'vaguada' podrá dejar lluvias torrenciales en el Mediterráneo

¿Qué es un vaguada? se habrán preguntado muchos. Se trata de una zona en capas altas de la atmósfera donde el aire es más frío que en sus alrededores. Al contrario que las danas, no se trata de una burbuja aislada rodeada por completo por aire más cálido, no se encuentra aislada. En vez de eso está unida por su parte norte, con el aire frío que llega de los polos. Dibujando la típica ‘V’ que vemos en los mapas que nos muestran las temperaturas a más de 5 kilómetros de altitud. Lo más importante es que cuando tenemos esta zona de aire frío en altura, con un Mediterráneo muy caliente, y vientos húmedos como es el caso, las lluvias podrán ser torrenciales.

Lluvias torrenciales

¡Precaución! En un día como hoy, es conveniente alejarse de ramblas, de cauces secos y de zonas inundables en las provincias con aviso. Cuando el reloj marcaba las 11:00 horas de la mañana, AEMET mantenía el aviso de nivel rojo, peligro extremo, en Tarragona. Se activará a partir de las 15:00 horas, por lluvias torrenciales que podrán acumular en una hora hasta 90 litros por metro cuadrado en solo una hora. Por proximidad podrán darse en el norte de Castellón, donde por el momento el aviso es naranja, por acumulados de 60 litros/m2 en una hora o 120 litros en tan solo 3 horas. El riesgo importante se mantiene por lluvias muy fuertes en la Comunidad Valenciana, Cataluña y de Aragón. En nivel amarillo por tormentas encontramos el este de Albacete, Murcia y Mallorca. En todos estos puntos hay que contar además con fuertes rachas de viento y granizo de gran tamaño.

Tiempo más estable

En el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y norte del País Vascos se esperan lluvias débiles a lo largo del lunes. En Canarias la calima será abundante en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, especialmente en zonas altas. También se prevé la presencia de polvo en suspensión en Baleares y el sureste peninsular. En el resto de la Península Ceuta y Melilla predominarán los grandes claros. Con posibilidad, por la tarde, de dejar algunos chubascos en el este de Castilla-La Mancha. En cuanto a las temperaturas continúan a bajando en el norte y donde el tiempo se complica, en el este.

Episodio de tormentas

Mañana martes lo peor de este episodio se centrará sobre el Archipiélago Balear y la posibilidad de fuertes chubascos se mantendrá en el Levante. De cara a la tarde del miércoles la inestabilidad en esta zona irá disminuyendo. Mientras tanto las temperaturas seguirán quedando por debajo de lo habitual, salvo en el Mediterráneo. Durante el resto de la semana, los frente atlánticos seguirán rozando las comarcas del extremo norte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.