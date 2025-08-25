Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Playa de Ondarreta

Nueva marea de piedras y cascotes en la playa de Ondarreta de San Sebastián

El Ayuntamiento prepara intervenciones nocturnas para retiras estos restos procedentes de antiguas construcciones.

Ane Alberdi
Publicado:

Las mareas vivas han vuelto a dejar al descubierto nuevas piedras en la playa donostiarra de Ondarreta. Se trata de un fenómeno que se repite cada cierto tiempo y desde hace décadas, y que obstaculiza el uso del arenal por parte de bañistas y surfistas. Por este motivo, el Ayuntamiento de San Sebastián organiza operativos especiales periódicamente para garantizar que los usuarios puedan disfrutar del arenal sin complicaciones.

La aparición de piedras se debe al movimiento de la arena causado por las mareas, que sacan al descubierto restos procedentes de antiguas construcciones del siglo XIX. "Llevamos años eliminando las piedras de las capas más superficiales, pero siguen apareciendo cascotes ubicados en la profundidad y que cuesta eliminar", ha explicado el concejal.

Esta vez, el Ayuntamiento ha anunciado que retirará los restos durante la noche del lunes 25 y la madrugada del martes 26, siempre que las condiciones meteorológicas y del mar lo permitan. Los trabajos, en los que participarán una retroexcavadora y tres camiones, se realizarán de noche para no interferir en el uso habitual de la playa. Las máquinas comenzarán a trabajar tres horas antes de la bajamar y seguirán hasta tres horas después, según ha explicado Carlos García, el concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos.

Hay aproximadamente 14.600 metros cúbicos de piedras

Se calcula que en la playa hay unos 14.600 metros cúbicos de piedras, de los cuales ya se han retirado 10.000 en anteriores ocasiones. El objetivo, según aseguran desde el Ayuntamiento, es continuar con el proceso progresivo hasta devolver a Ondarreta un aspecto limpio y seguro para todos sus usuarios.

Además, el Ayuntamiento ha adelantado que las intervenciones posiblemente se repitan los próximos días 8 y 9 de septiembre, aprovechando nuevamente la aparición de mareas vivas.

El Ayuntamiento prepara intervenciones nocturnas para retirar estos restos

