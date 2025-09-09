Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vaguada en el Mediterráneo

Segundo día con fuertes tormentas en el este: César Gonzalo anuncia el fin del temporal

Martes complicado en el Mediterráneo con avisos de nivel naranja por fuertes tormentas, granizadas, viento intenso y lluvias muy fuertes en Baleares, el sur de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Lluvias débiles en el extremo norte de la Península y de Canarias. Nueva caída de las temperaturas salvo en el Cantábrico.

César Gonzalo

César Gonzalo desvela hasta cuándo durará el temporal en el Mediterráneo. | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

Se pueden repetir las fuertes tormentas que ayer descargaron con tanta fuerza en el sur de la Comunidad Valenciana. De nuevo hay que contar con lluvias que rozarán lo torrencial, con fuertes granizadas y los temidos ‘reventones’. Que ayer dejaron súbitas rachas de viento que alcanzaron los 100 km/h. Fenómenos que hoy se podrán extender a más regiones.

Riesgo importante

AEMET vuelve a activar los avisos por fenómenos tormentosos y lluvias muy fuertes en la Región de Murcia, Alicante, y el sur de Valencia. Destaca Baleares donde se prevén las tormentas más virulentas, con acumulados que pueden llegar a los 140 litros por metro cuadrado, o acumularse 50 litros/m2 en una hora. En Cataluña, las lluvias que ahora descargan en Tarragona irán a menos con el paso de las horas, desactivándose los avisos. En nivel amarillo se mantiene el este de Castilla-La Mancha y el sur de Aragón, donde es probable que surjan tormentas durante la tarde, serán puntualmente fuertes.

Resto del país

Un sistema frontal dejará lluvias débiles en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y a última hora en el norte del País Vasco. En el resto de la Península, Ceuta y Melilla esperamos un día de grandes claros durante la mañana, y algo más nubosos durante la tarde. El viento alisio cobra fuerza en Canarias, alejando la calima y dejando los cielos cubiertos en el norte de las islas. En las más montañosas, podrán dejar algunas lluvias débiles.

Descenso térmico

Seguimos restando grados a nuestros termómetros en ambos archipiélagos y en la península. La única salvedad será el entorno del Cantábrico, allí las máximas ascenderán ligeramente. Llegando a los 22 ºC en Bilbao, Pamplona, Oviedo y A Coruña; No pasarán de los 25º en Castila y León, La Rioja y Lleida. El centro quedará por debajo de los 30ºC, con 28º en Madrid, Cáceres y Ciudad Real. Las más altas se alcanzarán en el Guadalquivir con unos 33º previstos.

Mañana termina

Mañana miércoles el ‘temporal’ terminará. De madrugada aún se esperan algunos chubascos fuertes en Baleares, irán perdiendo fuerza con el paso de las horas. El día comenzará con cielos nubosos en las provincias Mediterráneas, dejando grandes claros durante la tarde. Mientras tanto un nuevo frente desde el Atlántico dejará lluvias en el extremo norte. En cuanto a las temperaturas mañana ascenderán en el norte y durante el jueves lo harán en el resto de la Península.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

