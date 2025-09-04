Calor de quita y pon en el norte por el paso de más frentes: César Gonzalo avisa que hoy refrescará pero mañana no

Son días de vaivén en los termómetros del norte. Todo de debido al paso de débiles frentes atlánticos que alternan el calor suavizado de finales de verano, con días con ambiente más fresco como el que hoy se espera allí. El calor de quita y pon seguirá haciendo de las suyas, porque, aunque regrese al norte durante el viernes y sábado, parece que el domingo se marchará.

Actividad Atlántica

El paso de pequeños frentes atlánticos es el responsable de las oscilaciones térmicas de la semana. Hoy tenemos uno nuevo recorriendo el norte. Desde Galicia, pasando por Asturias, Cantabria y País Vasco esperamos algunas lluvias débiles. En el caso de la comunidad gallega tenderán a remitir durante la tarde. Será por la tarde cuando se puedan formar tormentas en el nordeste. Podrán descargar con fuerza en el pirineo catalán, Tarragona y Castellón. Regiones donde se activa el aviso amarillo por intensos chubascos a partir del mediodía. En Canarias el viento alisio alcanzará rachas fuertes, dejando en el norte de las islas de mayor relieve la conocida como ‘panza de burro’ cielos cubiertos. En el resto del país predominarán los cielos soleados, decorados con nubes de tipo alto en el sur, así que podrán dejar un colorido atardecer.

Refresca en el norte

De los 30ºC previstos ayer en Bilbao pasarán hoy, con un descenso notable de las temperaturas, a unos frescos 24ºC. Se quedarán entorno a los 22º en Pontevedra, Oviedo y Santander. Durante estarán por debajo de los 25 ºC en Segovia y León, y de los 26 ºC en Navarra y en Las Palmas de Gran Canaria. En el centro y sur apenas sentiremos cambios en los termómetros, se mantiene el calor de ayer. Salvo en el Mediterráneo donde subirán las máximas, con aviso amarillo activo por altas temperaturas en la provincia de Valencia donde podrán rozar los 36 ºC.

Calor de quita y pon

Cuando haya pasado el frente que hoy roza el norte, tendremos que esperar hasta el sábado por la noche hasta que llegue el siguiente. Por tanto, a partir de mañana los cielos se despejarán en el norte de Galicia y el Cantábrico, con temperaturas al alza. Ascenso que el sábado también se dejará sentir en el resto. Pero como decíamos arriba, este calor es de quita y pon, porque el domingo con la llegada del nuevo frente, las temperaturas volverán a bajar. Además, al ser más activo, la lluvia podría aparece en el oeste del península y el centro.

