La previsión

Roberto Brasero alerta: "Tiempo movido para la primera semana de invierno"

Repuntarán ligeramente las temperaturas este martes y miércoles pero volverán a bajar a partir del jueves. La Navidad será más fría y con posibles lluvias en el este.

Roberto Brasero alerta: "Tiempo movido para la primera semana de invierno"

La previsión del martes 23 de diciembre | Antena 3 Noticias

Roberto Brasero
Publicado:

Este martes suben ligeramente las temperaturas y el miércoles seguirán subiendo pero será un ascenso pasajero, momentáneo, porque el jueves otra entrada de aire frío, en este caso siberiana, hará bajar de nuevo las temperaturas a valores incluso inferiores a los propios para esta fecha.

Atentos este martes a las lluvias que llegan de nuevo por el sur, con tormentas que pueden ser fuertes en el Estrecho y en Melilla. Esperamos lluvias más débiles ya en el resto de Andalucía, Extremadura, oeste de Castilla La Mancha, Galicia y el Cantábrico y Cataluña y Baleares. Y nevadas en las montañas del norte peninsular, sobre todo el sistema ibérico donde puede nevar a partir de 900 metros, y ya en cotas más altas - a partir de los 1200 metros - en el sistema central y en Sierra Nevada. No serán esas nevadas que tuvimos ayer en el primer día del invierno, estación que llegó con el solsticio a las 16h 03 hora peninsular y acompañada de esa masa de aire polar que fuimos notando a lo largo del día y sobre todo por la noche y esta madrugada.

Nochebuena más templada

El día de Nochebuena volveremos a amanecer con heladas en el interior de la península, aunque menos que las de hoy y por la tarde las temperaturas máximas continuarán subiendo. El ambiente será frío, pero algo menos que en los días previos. Los cielos estarán más despejados en el este y el centro de la península y más nublados en el norte con lluvias persistentes en el Cantábrico. De nuevo alguna lluvia puede ser fuerte en el norte de Cataluña y en Baleares y a lo largo del día es probable que pueda llover también en el sur de Andalucía y en Ceuta y Melilla, aunque sin las tormentas y el viento fuerte que sí se espera para mañana.

Navidad más fría

Para el jueves, día de Navidad, las previsiones apuntan a la llegada de otra masa de aire frío a la península, con un descenso de las temperaturas que será más acusado en la mitad norte y en el Mediterráneo. Amaneceremos de nuevo con heladas en buena parte del interior peninsular y también bajarán las máximas de por la tarde: muchas se quedarán por debajo de los 10° en el centro y norte peninsular e incluso por debajo de los 5° en ciudades de Castilla y León. Todavía hay bastante incertidumbre en la localización de las precipitaciones. A día de hoy son más probables en las comunidades del Cantábrico, desplazándose a Galicia.

Pero también se contempla la posibilidad de que se forma una borrasca en el Mediterráneo que dejaría lluvias en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, e incluso en el sureste a primera hora del día. No se puede descartar que puedan penetrar hacia el interior oriental peninsular y entonces lo que dejarían sería nieve, una nevada que puede ser considerable en el área pirenaica.

