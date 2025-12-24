Roberto Brasero avisa de la llegada de "un masa de aire frío": "Hay avisos por lluvias y bajas temperaturas"

Hemos visto el sol en este día de Nochebuena aunque las lluvias han seguido en el sur de Andalucía, donde finalmente se han puesto avisos de nivel amarillo hasta las nueve de la noche en la Axarquía malagueña y la costa granadina y hasta las doce en el levante almeriense, todos por lluvias que podrían acumular en una hora hasta 25 l/m2.

En cuanto caiga la noche el protagonismo se lo llevará de nuevo el termómetro, con temperaturas nocturnas más bajas que las de ayer y heladas de madrugada en el interior de la mitad norte y zonas altas del centro y sureste peninsular. Será una fría nochebuena, que dará paso a una gélida Navidad mañana.

Gélida Navidad

En el día de Navidad hará más frío aún. Irá entrando una nueva masa de aire frío, esta vez polar continental y se producirá un descenso de las temperaturas con heladas en amplias zonas del interior peninsular con mínimas que podrían quedar por debajo de -6°C en áreas de montaña y zonas aledañas.

AEMET ha activado avisos por bajas temperaturas en la Cordillera Cantábrica, donde también nevará mañana, incluso puede nevar a solo 400 metros de altitud, pero se espera que ahí sea en forma de chubascos de nieve, de corta duración, y solo se acumularían espesores importantes en las montañas. Pero con el frío de mañana todo lo que caiga por el norte será nieve o aguanieve, lo que ocurre es que la previsión no marca precipitación, o sería escasa, salvo en la cordillera Cantábrica y los Pirineos donde las nevadas sí serán más abundantes.

Lluvias por el este

Además una borrasca en el Mediterráneo nos enviará nubes a gran parte de la Península y Baleares con lluvias que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas por tormenta y ocasionalmente granizo menudo y ya menos probables en el resto. Por el oeste de la península irá abriendo el día y deberíamos ver el sol este día de Navidad en amplias zonas de Galicia, centro y oeste de Castilla y León, Extremadura y la mayor parte de Andalucía, aunque aquí todavía con nieblas fruto de la humedad que nos están dejando las lluvias de hoy y que se condensará con el frío que se espera mañana, aunque en Sevilla, Huelva y Badajoz deberían subir ligeramente respecto a las de hoy.

En el resto y sobre todo en la mitad norte se notará más la bajada y sobre todo por la tarde, cuando se haya instalado ya esa nueva masa de aire frio de origen casi siberiano.

Avance fin de semana

Y el frío viene para quedarse aunque durante el fin de semana se espera que suban ligeramente las temperaturas, pero lo suficiente para que hiele menos y tengamos menos avisos por frío (el viernes sí se mantienen) y también para que suba la la cota de nieve por encima de 1200-1400.

Es probable se produzcan lluvias en el suroeste peninsular, vertiente mediterránea y Baleares que localmente podrán ser persistentes. En Canarias intervalos nubosos, predominando nubosidad alta el domingo, con probables lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve y medianías.

