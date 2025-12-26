Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido un joven por una agresión sexual a una mujer en una parada de Metrovalencia

Los hechos ocurrieron a plena luz del día en la estación de Vicente Zaragozá, en Benimaclet, tras un aviso al 112 y la intervención de seguridad y Policía Nacional.

Imagen de archivo de Metrovalencia.

Imagen de archivo de Metrovalencia.Europa Press

Irene Delgado
Publicado:

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este domingo a un joven de 22 años como presunto autor de una agresión sexual cometida contra una mujer que esperaba la llegada del tranvía en una estación de Metrovalencia.

Los hechos se produjeron alrededor de las 13.40 horas en la parada de Vicente Zaragozá, situada en el barrio de Benimaclet. Se trata de una estación al aire libre y con un elevado tránsito de viajeros, por la que circulan las líneas 4 y 6. Según la información recabada por el medio local 'Levante', el joven se aproximó a la víctima y presuntamente le realizó tocamientos en la zona de la nalga.

La mujer, una joven cuya edad no ha trascendido, alertó de lo sucedido a su marido, quien fue el encargado de contactar con el servicio de emergencias 112 para comunicar que su esposa estaba siendo víctima de una agresión sexual en la estación.

Arresto en la estación

Tras recibir el aviso, personal de seguridad de Metrovalencia se desplazó de inmediato hasta la parada. Una vez allí, los vigilantes localizaron al presunto agresor, lo identificaron y lo retuvieron en las instalaciones a la espera de la llegada de la Policía Nacional.

Minutos después, efectivos policiales se personaron en la estación y procedieron a la detención del joven en la propia parada, sin que se produjeran incidentes adicionales.

El caso ha sido asumido por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, especializada en la investigación de delitos sexuales y violencia contra la mujer. Los agentes se entrevistaron con la víctima para recabar su testimonio y tomaron declaración al detenido, que posteriormente fue puesto a disposición judicial.

La investigación continúa abierta a la espera de la evolución del procedimiento judicial. Tanto desde Metrovalencia como desde la Policía Nacional se insiste en la importancia de denunciar de forma inmediata este tipo de conductas y de solicitar ayuda ante cualquier situación de agresión o acoso.

