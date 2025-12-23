César Gonzalo avisa de cómo llegamos a la Navidad: "Rodeados de borrascas, y de más frío"

Nos acercamos a los días cruciales de esta semana navideña y lo que tenemos en la previsión es un batiburrillo de borrascas sobre nuestro país que promete dejarnos más lluvias, frío y nevadas. No serán generalizadas, en cada jornada dejarán sus efectos en zonas diferentes. Así que vamos con la previsión de la Nochebuena y Navidad y lo primero que tenemos claro es que serán días muy fríos, más de lo habitual.

Rodeados de borrascas

Tenemos 3 sistemas de bajas presiones cerca de nuestro país, rodeando la península, y los tres nos van a afectar hoy. La primera borrasca se encuentra en el Cantábrico, dejará precipitaciones débiles en el extremo norte. La segunda está en el Mediterráneo será la encargada de extender lluvias en Cataluña, Baleares y Castellón. Por último, la tercera está enfrente de las costas de Portugal y dejará lluvias en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Que podrán ser puntualmente fuertes en Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla. Estas precipitaciones se encontrarán con el frío polar de estos días, así que seguiremos pendientes de las posibles nevadas. Podrán aparecer a partir de los 1.000m en la cordillera Cantábrica, sierras del sistema ibérico de la Rioja, de Soria, de Burgos, en los Pirineos y en montañas del este de Andalucía Seguirán al margen de las lluvias en el centro, interior de Cataluña, de Aragón, el sureste y las islas Canarias.

Menos intenso

El frío continúa, aunque pierde algo de fuerza, con una ligerísima subida de las temperaturas. Que seguirá dejando valores que quedarán por debajo de los 10º en el interior. Destacan Segovia y Ávila con tan solo 6 ºC previstos. Llegarán a los 13º en Santander y Bilbao. Rozarán los 16º en el Mediterráneo, y los 21º en las capitales canarias. Mañana en el día de Nochebuena las temperaturas volverán a subir, el frío no se marchará, solo perderá algunos grados.

Nochebuena

Mañana el baile de borrascas nos dejará a casi todo el interior sin presencia de lluvias y de nevadas. En cambio, las lluvias llegarán a la Comunidad Valenciana. Además, seguirán en el extremo norte, allí será donde las nevadas seguirán cayendo de forma muy esporádica. En el resto tendremos tiempo estable, pero con abundante nubosidad de tipo bajo acumulada en el centro. Mientras tanto en Canarias se esperan algunas lluvias débiles.

Navidad

Los que estrenen los regalos de Papá Noel a primera hora, se encontrarán con frío intenso, porque este 25 de diciembre comenzará con heladas generalizadas. Además, las temperaturas máximas se desploman en la mitad norte, gracias a una nueva inyección de frío polar. Las lluvias abandonarán Andalucía, seguirán en las comunidades del Cantábrico y se extenderán por las costas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Podrán tener unas blancas navidades en los Pirineos y el interior de Cataluña, con posibles nevadas abundantes, que además podrán aparecer a solo 600m de altura. En el resto si el baile de borrascas no varía, tendremos un día de Navidad tranquilo, incluso con grandes claros por la tarde.