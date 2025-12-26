El temporal de nieve y hielo afecta a 32 carreteras españolas en plena operación salida de Navidad

Las bajas temperaturas están dejando un temporal de nieve que afecta a la Península y que mantiene 32 carreteras secundarias cortadas a causa del hielo y la nieve. Doce de estas vías se encuentran cortadas al paso en Andalucía, Asturias, Salamanca, Burgos y Navarra, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Estas incidencias en las carreteras se producen en plena operación salida de Navidad en un día en el que se espera un gran volumen de desplazamientos.

Las carreteras cortadas se localizan en Almería, en Las Menas (A-1178), Bayárcal (AL-5402) y Las Adelfas (AL-5405); en Granada, en Sierra Nevada (A-4025); en Asturias en Zandón (CO-4); y en Burgos, en Rioseco (BU-570), Río de la Sía (BU-571) y Río de Lunada (BU-572).

También en Candelario (DSA-191), en la provincia de Salamanca, y en tres trazados en Navarra, en Izaba (NA-137), Pikatua (NA-2011) e Irati (NA-2012).

Cadenas y neumáticos obligatorias

Las cadenas o los neumáticos de invierno son obligatorios en veinticuatro carreteras situadas en Granada (A-395 y A-4030), Huesca (A-136, A-138, A-2606, N-260a y N-330), Asturias (AS-112, AS-117, AS-15, AS-213, AS-348), Cantabria (CA-183, CA-280, CA-281) y Salamanca (DSA-180 y SA-203).

La DGT recomienda a los conductores consultar qué carreteras están afectadas por el hielo y la nieve e ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.

