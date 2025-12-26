Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Tráfico

El temporal de nieve y hielo afecta a 32 carreteras españolas en plena operación salida de Navidad

El temporal de hielo y nieve afecta aún este viernes a 32 carreteras secundarias españolas, con doce cortadas en Andalucía, Asturias, Salamanca, Burgos y Navarra, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Una quitanieves reparte sal en Lugo.

Una máquina quitanieves reparte sal en Lugo. | EFE

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Las bajas temperaturas están dejando un temporal de nieve que afecta a la Península y que mantiene 32 carreteras secundarias cortadas a causa del hielo y la nieve. Doce de estas vías se encuentran cortadas al paso en Andalucía, Asturias, Salamanca, Burgos y Navarra, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Estas incidencias en las carreteras se producen en plena operación salida de Navidad en un día en el que se espera un gran volumen de desplazamientos.

Las carreteras cortadas se localizan en Almería, en Las Menas (A-1178), Bayárcal (AL-5402) y Las Adelfas (AL-5405); en Granada, en Sierra Nevada (A-4025); en Asturias en Zandón (CO-4); y en Burgos, en Rioseco (BU-570), Río de la Sía (BU-571) y Río de Lunada (BU-572).

También en Candelario (DSA-191), en la provincia de Salamanca, y en tres trazados en Navarra, en Izaba (NA-137), Pikatua (NA-2011) e Irati (NA-2012).

Cadenas y neumáticos obligatorias

Las cadenas o los neumáticos de invierno son obligatorios en veinticuatro carreteras situadas en Granada (A-395 y A-4030), Huesca (A-136, A-138, A-2606, N-260a y N-330), Asturias (AS-112, AS-117, AS-15, AS-213, AS-348), Cantabria (CA-183, CA-280, CA-281) y Salamanca (DSA-180 y SA-203).

La DGT recomienda a los conductores consultar qué carreteras están afectadas por el hielo y la nieve e ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Mueren un joven de 17 años y un hombre de 63 años en Nochebuena por agresión con arma blanca en Madrid

Vehículo del Samur en una calle de Madrid

Publicidad

Sociedad

Etiqueta ECO de la DGT

¿Va a cambiar la DGT las pegatinas medioambientales en 2026? Esto es lo que tienes que saber

Una quitanieves reparte sal en Lugo.

El temporal de nieve y hielo afecta a 32 carreteras españolas en plena operación salida de Navidad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025

Efemérides de hoy 26 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 26 de diciembre?
Efemérides 

Efemérides de hoy 26 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 26 de diciembre?

Vehículo del Samur en una calle de Madrid
Madrid

Detienen a un hombre por el asesinato de su hermano en Leganés

Abel Caballero, alcalde de Vigo
Muerte

Muere a los 81 años Gonzalo Caballero Álvarez, el hermano del alcalde de Vigo y padre del exlíder del PSdeG

Fue profesor y concejal por el Concello de Ponteareas

Ha comenzado el paro en el transporte de mercancías por carretera
Robo de mercancías

El 'modus operandi' de las bandas que roban mercancías de los camiones en Navidad: "No sabes si van con armas"

Los artículos de tecnología, los electrodomésticos, las bebidas y la ropa, entre los artículos que más buscan los ladrones en este tipo de robos Tan solo un 6% de estos hurtos son denunciados.

Imagen de archivo de un restaurante en Vigo.

Navidad sin cocinar: restaurantes llenos desde hace meses para el día 25

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025

Imagen de archivo de un elfo travieso

¿Elfo sí o elfo no? La magia navideña, a debate: "Damos más importancia al hacer que al no hacer"

Publicidad