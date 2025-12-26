Muere uno de los asesores mas importantes de Kim Jong-un pero no trascienden las causas

Kim Chang-son, jefe de protocolo del líder norcoreano Kim Jong-un y uno de sus asesores más influyentes, ha fallecido, según informó este viernes la agencia estatal de Corea del Norte, KCNA. Sin embargo, dicho organismo no precisó ni la causa del fallecimiento ni la fecha exacta de su muerte, pero el propio dirigente norcoreano envió el jueves una ofrenda floral para ser colocada junto al féretro, en la que expresaba sus "profundas condolencias" por el fallecimiento, según detalla el citado medio oficial.

Kim Chang-son ejercía 'de facto' como jefe de Gabinete del líder norcoreano y era una figura habitual junto a Kim Jong-un en sus principales citas diplomáticas, incluidas las cumbres internacionales celebradas con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Singapur en 2018 y en Vietnam en 2019, de acuerdo con la agencia surcoreana Yonhap.

Trabajó para Kim Jong Il

Destacó por su estrecha relación con Kim Jong-un y a menudo se le describía como "su mayordomo". comenzó su carrera en la Oficina de Asuntos Exteriores del Ministerio de las Fuerzas Armadas del Pueblo después de realizar estudios de ruso en la Universidad Kim Il Sung, y más tarde sirvió como agregado adjunto en la Embajada de la RPDC en la Unión Soviética.

En 1984, había ascendido al rango de subdirector del Departamento de Administración del gobernante Partido de los Trabajadores, antes de convertirse en subdirector de la secretaría de Kim Jong Il, nueve años más tarde. Surgió como una figura destacada después de la primera cumbre intercoreana en junio de 2000, y visitó la isla de Jeju, en Corea del Sur, para una serie de reuniones tres meses después.

De acuerdo con KCNA, Kim Chang-son "contribuyó de manera distinguida a la defensa del prestigio" del Partido de los Trabajadores de Corea (WPK) "con su honestidad y sinceridad inquebrantables". Los medios de comunicación estatales aún no han publicado un obituario del ex funcionario, quien fue visto por última vez durante la visita de una delegación china en abril de 2024.

