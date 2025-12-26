Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Corea del Norte

Muere uno de los asesores mas importantes de Kim Jong-un pero no trascienden las causas

Kim Chang-son era el jefe de protocolo del líder norcoreano y ocupó un puesto de poder durante el mandato de Kim Jong-il.

El l&iacute;der supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-unEFE (archivo)

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Kim Chang-son, jefe de protocolo del líder norcoreano Kim Jong-un y uno de sus asesores más influyentes, ha fallecido, según informó este viernes la agencia estatal de Corea del Norte, KCNA. Sin embargo, dicho organismo no precisó ni la causa del fallecimiento ni la fecha exacta de su muerte, pero el propio dirigente norcoreano envió el jueves una ofrenda floral para ser colocada junto al féretro, en la que expresaba sus "profundas condolencias" por el fallecimiento, según detalla el citado medio oficial.

Kim Chang-son ejercía 'de facto' como jefe de Gabinete del líder norcoreano y era una figura habitual junto a Kim Jong-un en sus principales citas diplomáticas, incluidas las cumbres internacionales celebradas con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Singapur en 2018 y en Vietnam en 2019, de acuerdo con la agencia surcoreana Yonhap.

Trabajó para Kim Jong Il

Destacó por su estrecha relación con Kim Jong-un y a menudo se le describía como "su mayordomo". comenzó su carrera en la Oficina de Asuntos Exteriores del Ministerio de las Fuerzas Armadas del Pueblo después de realizar estudios de ruso en la Universidad Kim Il Sung, y más tarde sirvió como agregado adjunto en la Embajada de la RPDC en la Unión Soviética.

En 1984, había ascendido al rango de subdirector del Departamento de Administración del gobernante Partido de los Trabajadores, antes de convertirse en subdirector de la secretaría de Kim Jong Il, nueve años más tarde. Surgió como una figura destacada después de la primera cumbre intercoreana en junio de 2000, y visitó la isla de Jeju, en Corea del Sur, para una serie de reuniones tres meses después.

De acuerdo con KCNA, Kim Chang-son "contribuyó de manera distinguida a la defensa del prestigio" del Partido de los Trabajadores de Corea (WPK) "con su honestidad y sinceridad inquebrantables". Los medios de comunicación estatales aún no han publicado un obituario del ex funcionario, quien fue visto por última vez durante la visita de una delegación china en abril de 2024.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El nombre de Donald Trump aparece en más de 30.000 nuevos archivos relacionados con el 'caso Epstein'

Epstein y Trump en una foto de archivo

Publicidad

Mundo

Sirena de Policía

Varios heridos en un apuñalamiento múltiple en una fábrica de Tokio

Imagen de la Policía de Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos.

Viola y roba a un niño de 12 años después de acosarlo por redes sociales

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un

Muere uno de los asesores mas importantes de Kim Jong-un pero no trascienden las causas

Imagen de archivo de las manifestaciones frente al palacio presidencial.
GEORGIA

Detenido un exministro de Defensa de Georgia acusado de organizar el asalto al palacio presidencial

Kate Middleton y su hija
Familia Real

Kate Middleton reaparece tocando el piano junto a su hija Charlotte en una emotiva felicitación navideña

Donald Trump y Volodimir Zelenski
UCRANIA - EEUU

Zelenski se reunirá próximamente con Donald Trump: "Se puede decidir mucho antes del Año Nuevo"

El presidente ucraniano asegura que ha acordado reunirse con el mandatario estadounidense próximamente.

casa con luces en Nueva York
EEUU

VIDEO: Luces de Navidad en casas que se convierten en un espectáculo en Nueva York

El espíritu navideño y la ilusión hacen que las casas de EEUU se conviertan en verdaderos espectáculos de luces.

Ataque ISIS Nigueria

EEUU anuncia ataques contra el Estado Islámico en Nigeria: "Advertí que si no detenían la masacre, se desataría un infierno"

Grandes tormentas en California

California decreta el estado de emergencia ante la amenaza de fuertes tormentas que ya dejan tres muertos

Ucrania.- El Papa León XIV expresa su "gran tristeza" por la negativa de Rusia a una tregua navideña en Ucrania

León XIV recuerda en la misa de Navidad el sufrimiento en Gaza y de los miles de desplazados en el mundo

Publicidad