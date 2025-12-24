César Gonzalo: "Papá Noel tendrá que venir muy abrigado para dejarnos una Navidad polar"

En total Papá Noel pasa unas 24 horas repartiendo regalos en todo el Planeta. Este año cuanto llegue a nuestro país tendrá que abrigarse, porque a buen seguro se aprovechará de los vientos que empujan una nueva masa de aire polar. De tal forma que seguramente entrará por el norte de la Península, tratando de esquivar las borrascas que nos rodean. Para finalmente terminar su reparto en las Islas Canarias. Tendrá que darse prisa, si se retrasa se va a encontrar con unas primeras horas del día de Navidad muy frías, con heladas generalizadas.

Frío menos intenso

AEMET acaba de confirmar que desde el año 2010 no vamos a pasar tanto frío en unas navidades, en concreto en la primera semana de estas fiestas. Y eso a pesar de la subida de las temperaturas máximas que esperamos en esta jornada. Será engañosa, porque, aunque añada algunos grados, la sensación de frío va a continuar con máximas que quedarán en el centro por debajo de los 10ºC.

Nochebuena

En este 24 de diciembre seguimos flanqueados por 3 borrascas. Dejarán algunas lluvias en el norte de Lugo, Asturias, Cantabria y País Vasco. También en Baleares, Valencia, norte de Alicante, Murcia y Andalucía. En estas comunidades a partir de 1.000 nos podríamos encontrar con algunas nevadas débiles. En Canarias, en el norte de las islas de mayor relieve también se darán algunas precipitaciones. En el resto del país tendremos grandes claros en las horas centrales. Aunque a última hora las nieblas irán regresando en el interior.

Navidad polar

Mañana la llegada de una nueva masa de aire polar hará que los que quieran estrenar sus regalos tengan que abrigarse mucho, mucho más que hoy. El día de Navidad amanecerá con heladas que podrán ser fuertes en el norte y que además aparecerán en el centro, incluso en zonas de Castilla-La Mancha, Albacete y sierras orientales de Andalucía. Por la tarde las máximas se desploman en el norte y el centro. Con valores que no pasarán de los 6 ºC en zonas de meseta de la mitad norte, incluso en el centro. Además, el tiempo revuelto se extenderá por el Mediterráneo.

Especialmente en Cataluña donde las lluvias podrán ser fuertes y además darse nevadas abundantes en los Pirineos y el interior de Cataluña. Nieve que aparecerá a una cota más baja que la de hoy, a tan solo 600m a 800m. Nevadas que mucho más débiles podrán darse en las sierras del interior de la Comunidad Valenciana y de Murcia. En el extremo norte también podrán darse en zonas de montaña. Las lluvias abandonan Andalucía y en el resto no se esperan en un gélido día de Navidad, que será caldeado a buen seguro por la ilusión de los más pequeños.

