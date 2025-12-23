El aviso de Roberto Brasero: "Tras una fría Nochebuena nos espera una gélida Navidad"

Hará frío esta noche y mañana hará más. La de mañana es una noche especial, la de Nochebuena, y esta vez las heladas no nos van a faltar pero durante el día el tiempo no será demasiado adverso. Un buen ejemplo: para este miércoles, día de Nochebuena, no tenemos avisos meteorológicos.

Al menos en el momento de escribir estas líneas. Consulto el mapa de avisos de AEMET y, por primera en mucho tiempo, todo está en verde. Los cielos sin embargo estarán grises durante buena parte de la jornada y en la mayoría de nuestros territorios. Nieblas y nubes bajas predominarán en el interior peninsular, con un sol intentando abrirse paso en el suroeste y sur de Canarias.

Algunas lluvias todavía

Tendremos algunas precipitaciones pero menos que en días previos. Quedarán algunas lluvias por Andalucía, sobre todo en el sur y mitad oriental, pero serán más bien esporádicas y con tendencia a remitir; chubascos también en Baleares y lluvias más persistentes en el Cantábrico, sobre todo el País Vasco y norte de Navarra con nevadas en el Pirineo y la cordillera Cantábrica por encima de los 1.000 o 1.200 metros.

El frío no faltará: será similar al de hoy por la mañana y a primera hora de la tarde... pero por la noche se intensificará. Será una noche de Nochebuena con heladas generalizadas -moderadas en zonas de montaña y débiles en la mitad norte peninsular y este meseta Sur- y más frío hará el día de Navidad con una nueva masa de aire gélido que entrará por el norte de España

Gélida Navidad

El día de Navidad llega con otra bajada de temperaturas. Esta vez llega desde el norte del continente, de origen siberiano, que recorrerá la península de norte a sur y alcanzará también a Baleares, aunque será el noreste donde se dejará sentir con más fuerza. Ahí, en zonas de Cataluña y Aragón, podremos tener nevadas a partir de solo 800 metros, con buenas acumulaciones en el pirineo central y oriental. Atención a las lluvias que pueden ser localmente fuertes ese día en Baleares, el entorno del Cabo de la Nao y noreste de Cataluña, donde pueden ir acompañadas de tormenta y granizo menudo, con fuerte temporal costero en el Ampurdán.

En el resto del Mediterráneo tendremos cielos muy nubosos o cubiertos pero ya con menor probabilidad de lluvias y en Galicia y el Cantábrico también puede llover e incluso nevar por encima tan solo de los 400 metros, pero la cantidad de nieve sería muy poca, sin que se esperen acumulaciones significativas. Mucho frío, eso sí, porque las temperaturas irán bajando a largo del día y a final de la jornada notaremos mucho más frío que al principio, parecido a lo que ocurrió el domingo pasado. Pero esta vez, en fechas más señaladas: tras una fría noche de Nochebuena nos espera un gélido día de Navidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.