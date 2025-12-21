El invierno llega con frío intenso y nevadas en gran parte de España

Este domingo ha arrancado oficialmente el invierno, y ha llegado acompañado de una bajada general de las temperaturas en prácticamente todo el país, y un descenso de la cota de nieve.

Según ha informado la Aemet, la inestabilidad meteorológica continúa azotando nuestro país, debido a un sistema de bajas presiones que introduce una gran masa de aire polar. Según el mapa de avisos, a primera hora de la mañana de este domingo, 12 comunidades estaban en alerta amarilla por distintos fenómenos meteorológicos, de las cuales nueve eran por nevadas. Conforme han ido pasando las horas, la situación ha mejorado ligeramente, quedando once comunidades en aviso, siete de ellas por acumulación de nieve, por espesores que podrán alcanzar los cinco centímetros.

Entre las zonas más afectadas se encuentran: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y La Rioja. La nieve acumulada en 24 horas varía según el lugar: mientras en la meseta de Burgos se esperan alrededor de 2 centímetros, en la sierra de Madrid podrían alcanzarse los 10 centímetros.

Descenso térmico generalizado

La masa de aire polar ha traído consigo mucho frío, el descenso de las temperaturas, que ya comenzó el sábado, se intensifica este domingo. La sensación térmica en Madrid oscila entre 1 y 8 grados, mientras que en Ponferrada se sitúa entre 1 y 4 grados y en El Espinar entre -2 y 3. Las mínimas más bajas se registran en zonas de montaña, como en la estación meteorológica de Cabaña Verónica, en los Picos de Europa, con -9,6 grados, o en Pradollano, en Sierra Nevada, con -7,8 grados. Por su parte, Canarias mantiene temperaturas más suaves, con máximas cercanas a los 19 grados en Tenerife Sur y alrededor de 18 en La Gomera o La Graciosa. El este peninsular también disfruta de un clima más templado, con máximas de 16 a 17 grados en localidades como Palma, Denia o Murcia.

La DGT pide precaución

Ante estas condiciones, la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda extremar la precaución al volante. Se aconseja planificar los desplazamientos, consultar las previsiones meteorológicas y mantenerse informado sobre el estado de las carreteras. Los avisos amarillos en La Rioja, Madrid y Castilla y León se mantendrán hasta las 18:00 horas, mientras que en Castilla-La Mancha permanecerán hasta las 21:00 horas. En el resto de las zonas afectadas, los avisos continuarán hasta el final de la jornada.

Los cielos nubosos predominan en gran parte del país, con lluvias generalizadas que podrían ser más intensas en los litorales de Galicia, la zona pirenaica durante las horas centrales del día, Alborán y la mitad sur de la vertiente atlántica. En algunas áreas del sur de Andalucía se esperan precipitaciones fuertes.

Así será el comienzo de la semana

De cara al inicio de la semana, se esperan lluvias localmente fuertes en los litorales del norte y nevadas débiles en la mitad norte del país, con cota de nieve inicialmente entre 800 y 1.000 metros, ascendiendo durante el día hasta los 1.200 o 1.500 metros en algunas zonas. En el Pirineo central y oriental, la cota podría mantenerse o incluso descender por debajo de los 1.000 metros. La masa de aire frío persistirá sobre la península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos, mientras que las temperaturas máximas aumentarán en el oeste y descenderán en el este y Baleares. En Canarias se esperan pocos cambios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.