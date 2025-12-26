Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

UCRANIA - EEUU

Zelenski se reunirá próximamente con Donald Trump: "Se puede decidir mucho antes del Año Nuevo"

El presidente ucraniano asegura que ha acordado reunirse con el mandatario estadounidense próximamente.

Donald Trump y Volodimir Zelenski

Donald Trump y Volodimir ZelenskiGetty Images

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, avanza que en un "futuro cercano" se reunirá con el líder estadounidense, Donald Trump, y apunta a que antes de Año Nuevo se puede decidir "mucho", en relación a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania.

"No malgastamos ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel, con el presidente Trump, en un futuro cercano", comunicó el dirigente ucraniano. "Se puede decidir mucho antes del Año Nuevo", remató Zelenski su breve mensaje en Telegram.

El presidente ucraniano tiene previsto viajar en los próximos días a Florida para dialogar con Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Algunas fuentes citadas por el diario ucraniano 'Kyiv Post', informan de que la visita podría producirse el domingo 28 de diciembre "si todo va conforme a lo previsto".

Plan de paz para Ucrania

Esta semana, Zelenski presentó por primera vez el borrador del plan de paz elaborado por Kiev y Washington. En los 20 puntos clave se incluye un pacto de no agresión pero hay cuestiones abiertas, como las concesiones territoriales que reclama Moscú o la gestión de la central nuclear de Zaporiyia.

El mandatario europeo ha mantenido una conversación por teléfono con emisarios de la Casa Blanca y juntos abordaron algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania con una hoja de ruta de las conversaciones.

"Fue una conversación realmente buena: un montón de detalles; hay buenas ideas, hablamos de ellas. Hay algunas ideas nuevas nuestras sobre cómo acercarnos más a una paz real y esto se refiere a formatos, se refiere a reuniones y, por supuesto, a los tiempos", afirmaba el jueves en un discurso a la población. "Todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. (...) Puede que las próximas semanas también sean intensas", aseguró.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El nombre de Donald Trump aparece en más de 30.000 nuevos archivos relacionados con el 'caso Epstein'

Epstein y Trump en una foto de archivo

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de las manifestaciones frente al palacio presidencial.

Detenido un exministro de Defensa de Georgia acusado de organizar el asalto al palacio presidencial

Kate Middleton y su hija

Kate Middleton reaparece tocando el piano junto a su hija Charlotte en una emotiva felicitación navideña

Donald Trump y Volodimir Zelenski

Zelenski se reunirá próximamente con Donald Trump: "Se puede decidir mucho antes del Año Nuevo"

casa con luces en Nueva York
EEUU

VIDEO: Luces de Navidad en casas que se convierten en un espectáculo en Nueva York

Ataque ISIS Nigueria
ATAQUE DE EEUU

EEUU anuncia ataques contra el Estado Islámico en Nigeria: "Advertí que si no detenían la masacre, se desataría un infierno"

Grandes tormentas en California
California

California decreta el estado de emergencia ante la amenaza de fuertes tormentas que ya dejan tres muertos

El gobernador, Gavin Newsom, ha derectado el estado de emergencia. Las tormentas han dejado al menos tres fallecidos.

Ucrania.- El Papa León XIV expresa su "gran tristeza" por la negativa de Rusia a una tregua navideña en Ucrania
Misa Navidad

León XIV recuerda en la misa de Navidad el sufrimiento en Gaza y de los miles de desplazados en el mundo

En la Homilía de la misa de Navidad ha querido insistir en el sufrimiento de todos los desplazados del mundo.

Corea del Norte avanza en la construcción de su propio submarino nuclear ante la "amenaza" de EEUU

Corea del Norte avanza en la construcción de su propio submarino nuclear ante la "amenaza" de EEUU

Río Amazonas

Muere una niña de dos años tras caer al río Amazonas y ser atacada por pirañas

Lotería Powerball

Un hombre se lleva 1.817 millones en la lotería, el segundo mayor premio de la historia del sorteo

Publicidad