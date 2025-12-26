Zelenski se reunirá próximamente con Donald Trump: "Se puede decidir mucho antes del Año Nuevo"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, avanza que en un "futuro cercano" se reunirá con el líder estadounidense, Donald Trump, y apunta a que antes de Año Nuevo se puede decidir "mucho", en relación a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania.

"No malgastamos ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel, con el presidente Trump, en un futuro cercano", comunicó el dirigente ucraniano. "Se puede decidir mucho antes del Año Nuevo", remató Zelenski su breve mensaje en Telegram.

El presidente ucraniano tiene previsto viajar en los próximos días a Florida para dialogar con Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Algunas fuentes citadas por el diario ucraniano 'Kyiv Post', informan de que la visita podría producirse el domingo 28 de diciembre "si todo va conforme a lo previsto".

Plan de paz para Ucrania

Esta semana, Zelenski presentó por primera vez el borrador del plan de paz elaborado por Kiev y Washington. En los 20 puntos clave se incluye un pacto de no agresión pero hay cuestiones abiertas, como las concesiones territoriales que reclama Moscú o la gestión de la central nuclear de Zaporiyia.

El mandatario europeo ha mantenido una conversación por teléfono con emisarios de la Casa Blanca y juntos abordaron algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania con una hoja de ruta de las conversaciones.

"Fue una conversación realmente buena: un montón de detalles; hay buenas ideas, hablamos de ellas. Hay algunas ideas nuevas nuestras sobre cómo acercarnos más a una paz real y esto se refiere a formatos, se refiere a reuniones y, por supuesto, a los tiempos", afirmaba el jueves en un discurso a la población. "Todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. (...) Puede que las próximas semanas también sean intensas", aseguró.

