El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha lanzado un reto al PP en la sesión de control del Senado, al pedir a este partido que se moje con la reforma laboral, porque en su opinión hasta ahora no ha tenido el "valor político" de hacer sus propuestas mientras negociaban patronal y sindicatos.



Una vez convalidado el decreto-ley de la reforma, para tramitarla como proyecto de ley, el PP tiene la oportunidad de hacer sus aportaciones a través de enmiendas, y a ello ha animado a los populares.



Al portavoz del grupo popular en el Senado, Pío García Escudero, le parece que esta "balbuciente" reforma se ha hecho "tarde" y "mal", de manera improvisada y por exigencias de Europa, y supone el último capítulo de una actuación del PSOE ante la crisis nefasta para la economía española, porque ha dañado el "crédito" del Gobierno ante España y el mundo.



Crédito "del Gobierno", ha advertido, no de España, que según el portavoz del PP es "un gran país que siempre ha demostrado saber salir de las crisis", afirmación que ha provocado protestas en los escaños del PSOE, inmediatamente contestadas con aplausos de los senadores del Partido Popular a su jefe de filas.



Rodríguez Zapatero ha optado por una defensa cerrada del decreto-ley, aunque abierto a mejoras en su tramitación parlamentaria, y es ahí donde ha tratado de poner al PP contra las cuerdas por sus continuos ataques al Gobierno. "¿Si tanto urgía, por qué no han tenido el valor político de poner encima de la mesa un texto concreto con contenido?", ha preguntado a los "populares".