Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Seguros

La alianza de una pequeña startup española y OpenAI provoca un terremoto bursátil en el sector asegurador internacional

Tuio se convierte en la primera aseguradora que permite obtener un seguro de hogar directamente dentro de ChatGPT. El acuerdo con OpenAI ha provocado fuertes caídas en Bolsa de los grandes brókers internacionales ante el temor a que la inteligencia artificial transforme el modelo tradicional de intermediación.

Tuio, primera firma de seguros que permite operar &iacute;ntegramente dentro de ChatGPT

Tuio, primera firma de seguros que permite operar íntegramente dentro de ChatGPTEUROPAPRESS

Publicidad

Beatriz García
Publicado:

La 'insurtech' española Tuio ha firmado un acuerdo con OpenAI que la convierte en la primera empresa de seguros del mundo que permite operar íntegramente dentro de ChatGPT, según ha informado la compañía en un comunicado. Gracias a esta colaboración, los usuarios ya pueden obtener un presupuesto personalizado de seguro de hogar directamente desde la aplicación de inteligencia artificial, sin necesidad de recurrir a comparadores, corredores ni otros intermediarios. Próximamente, también podrán contratar la póliza sin salir de la conversación.

"Se trata de la primera vez que una empresa de seguros digital opera como canal directo de venta dentro de una plataforma de inteligencia artificial conversacional", ha asegurado Tuio. La solución ha sido desarrollada por la propia 'insurtech' sobre la infraestructura tecnológica de WaniWani, firma especializada en la distribución de productos financieros mediante inteligencia artificial.

El movimiento no ha pasado desapercibido en los mercados. Tal y como publica Cinco Días, el anuncio del acuerdo ha provocado un fuerte terremoto bursátil en el sector asegurador internacional. Según un informe difundido por Goldman Sachs entre sus clientes, la posibilidad de obtener un presupuesto, y en breve cerrar la contratación, de un seguro de hogar directamente en ChatGPT supone una amenaza potencial para el modelo de negocio tradicional basado en la intermediación.

En la sesión del lunes, las acciones del bróker Willis Towers Watson se desplomaron un 13%, las de Aon cayeron un 8,5% y las de Marsh & McLennan retrocedieron un 7%, en uno de los mayores descensos registrados en años para estas compañías. La sacudida también alcanzó a aseguradoras de primer nivel: AIG cerró con una caída del 2%, mientras que grupos europeos como Mapfre, Zurich o Axa llegaron a ceder entre un 2,5% y un 3%.

Goldman Sachs apunta que las ventas masivas reflejan el temor a que la inteligencia artificial transforme radicalmente la cadena de valor del seguro. "Las narrativas sobre el impacto que tiene la llegada de la IA a los seguros cada vez van a ser más prominentes", señalan Rober Cox y Jack Kendall, coautores del informe. No obstante, los analistas también hablan de una posible sobrerreacción en un sector que cotizaba en máximos históricos y defienden que los brókers seguirán poniendo en valor la relación personal en este tipo de contratos.

La noticia del acuerdo fue adelantada por la web especializada Reinsurance News y confirmada posteriormente por la propia Tuio, creada en 2020. Con esta integración nativa aprobada por OpenAI, la compañía española abre una nueva vía de comercialización directa en el entorno conversacional de la inteligencia artificial, en lo que puede marcar un punto de inflexión para la distribución de productos aseguradores a escala global.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Trenes cancelados y retrasos en el primer día de huelga: "No se están cumpliendo los servicios mínimos"

Renfe cifra en un 11,6% el seguimiento de la huelga en el turno de mañana

Publicidad

Economía

Estación de tren

El viaje interminable: más de 5 horas y media para llegar a Andalucía desde Madrid

Tuio, primera firma de seguros que permite operar íntegramente dentro de ChatGPT

La alianza de una pequeña startup española y OpenAI provoca un terremoto bursátil en el sector asegurador internacional

La carta del Gobierno a los pensionistas

El Gobierno envía una carta a los pensionistas para informarles de la revalorización de sus prestaciones

Rafa Escudero
Huelga maquinistas

Rafa Escudero, tras el accidente de Adamuz: "El Gobierno se empeñó en justificar que todo estaba bien, fue un error"

Imagen de archivo de un vagón del metro de Barcelona
Trenes Cataluña

El temporal de viento obliga a suspender trenes de Rodalies, cancela vuelos y cierra carreteras

Noelia UGT
Protocolos

Trabajadores del sector ferroviario, a Sánchez: "Si se han seguido los protocolos y se ha producido un accidente, habría que cambiarlos"

El presidente sostiene que las vías cumplían los protocolos y admite que "el protocolo no es infalible".

Imagen de archivo de una tractorada
Tractorada Madrid

El campo en guerra: las exigencias de los agricultores y ganaderos que hoy protestan contra Mercosur en Madrid

Son cinco las columnas que forman la gran tractorada sobre Madrid. Los agricultores llegan desde toda España. Salen desde Segovia, Guadalajara, Robregordo, Torrejón de la Calzada y Arganda.

La gran tractorada

La gran tractorada colapsa Madrid con decenas de calles y carreteras cortadas

Un joven con el móvil

La violencia tras las pantallas: 8 de cada 10 adolescentes han sufrido acoso digital

España continúa empeorando en el índice de percepción de la corrupción tras caer otros tres puestos

España obtiene su peor dato en corrupción en 30 años: baja puestos y se sitúa por detrás de Arabia Saudí y Ruanda

Publicidad