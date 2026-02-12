La alianza de una pequeña startup española y OpenAI provoca un terremoto bursátil en el sector asegurador internacional

La 'insurtech' española Tuio ha firmado un acuerdo con OpenAI que la convierte en la primera empresa de seguros del mundo que permite operar íntegramente dentro de ChatGPT, según ha informado la compañía en un comunicado. Gracias a esta colaboración, los usuarios ya pueden obtener un presupuesto personalizado de seguro de hogar directamente desde la aplicación de inteligencia artificial, sin necesidad de recurrir a comparadores, corredores ni otros intermediarios. Próximamente, también podrán contratar la póliza sin salir de la conversación.

"Se trata de la primera vez que una empresa de seguros digital opera como canal directo de venta dentro de una plataforma de inteligencia artificial conversacional", ha asegurado Tuio. La solución ha sido desarrollada por la propia 'insurtech' sobre la infraestructura tecnológica de WaniWani, firma especializada en la distribución de productos financieros mediante inteligencia artificial.

El movimiento no ha pasado desapercibido en los mercados. Tal y como publica Cinco Días, el anuncio del acuerdo ha provocado un fuerte terremoto bursátil en el sector asegurador internacional. Según un informe difundido por Goldman Sachs entre sus clientes, la posibilidad de obtener un presupuesto, y en breve cerrar la contratación, de un seguro de hogar directamente en ChatGPT supone una amenaza potencial para el modelo de negocio tradicional basado en la intermediación.

En la sesión del lunes, las acciones del bróker Willis Towers Watson se desplomaron un 13%, las de Aon cayeron un 8,5% y las de Marsh & McLennan retrocedieron un 7%, en uno de los mayores descensos registrados en años para estas compañías. La sacudida también alcanzó a aseguradoras de primer nivel: AIG cerró con una caída del 2%, mientras que grupos europeos como Mapfre, Zurich o Axa llegaron a ceder entre un 2,5% y un 3%.

Goldman Sachs apunta que las ventas masivas reflejan el temor a que la inteligencia artificial transforme radicalmente la cadena de valor del seguro. "Las narrativas sobre el impacto que tiene la llegada de la IA a los seguros cada vez van a ser más prominentes", señalan Rober Cox y Jack Kendall, coautores del informe. No obstante, los analistas también hablan de una posible sobrerreacción en un sector que cotizaba en máximos históricos y defienden que los brókers seguirán poniendo en valor la relación personal en este tipo de contratos.

La noticia del acuerdo fue adelantada por la web especializada Reinsurance News y confirmada posteriormente por la propia Tuio, creada en 2020. Con esta integración nativa aprobada por OpenAI, la compañía española abre una nueva vía de comercialización directa en el entorno conversacional de la inteligencia artificial, en lo que puede marcar un punto de inflexión para la distribución de productos aseguradores a escala global.

