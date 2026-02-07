El tren de borrascas enfría el turismo en España y deja al sector tocado y a merced del clima

No puede ser de otra manera. El tren de borrascas que ha cruzado España en el arranque de 2026 ha tenido un impacto directo en uno de los sectores más sensibles al clima: el turismo. Lo que era un invierno complicado se ha convertido, para muchos destinos, en el punto más bajo de los últimos años. Aunque enero suele ser un mes débil para el turismo nacional, este año la combinación de temporales persistentes, alertas meteorológicas y recomendaciones de evitar desplazamientos ha terminado por vaciar terrazas, hoteles y locales en buena parte del país. “La temporada baja está siendo más baja aún”, resumen desde el sector gallego, una frase que podría trasladarse sin matices a otros puntos del norte y del interior peninsular.

Récords de lluvia en Galicia

En Galicia los temporales de 2026 han dejado cifras inéditas: casi una treintena de récords de lluvia en un solo mes y una alerta roja. Enero fue un mes más húmedo de lo habitual. En ese contexto, Santiago de Compostela, una ciudad acostumbrada al turista de lluvia, sirve como ejemplo claro de los límites del modelo. “Aquí nadie viene buscando sol, sabemos que llueve y eso forma parte del atractivo”, explica Ramón García Seara, presidente de la Asociación de Turismo y Hostelería Compostelana. “Pero cuando encadenas semanas de temporal, el mal tiempo deja de ser paisaje y se convierte en freno”.

Enero peor mes en ocupación de los últimos años

Los datos lo confirman. La ocupación hotelera en Santiago se quedó en enero en el 35%, según la Unión Hotelera, una cifra baja incluso para un mes tradicionalmente flojo. “Enero, febrero y marzo son malos meses, pero este enero ha sido el más bajo de los últimos años”, señala García Seaara. “Y lo preocupante es que no es solo el clima”. El sector arrastra una tendencia descendente desde el otoño. Octubre, históricamente un mes de transición suave, registró una caída abrupta en la segunda quincena. A ello se suma una menor llegada de viajeros por vía aérea y un descenso del pick up de reservas que hace prever un primer semestre débil en destinos urbanos y culturales de toda España.“Las alertas y las recomendaciones de no desplazarse influyen mucho”, explica Javier Torreiro, director del compostelano Hotel Rúa del Villar. “La gente mayor, las familias con niños, directamente cancelan. ¿Para qué viajar si apenas puedes salir del hotel y caminar se vuelve complicado?”.

Más frío y lluvia, menos turismo

La restauración es el termómetro inmediato. En Santiago, como en otras ciudades turísticas del norte, las terrazas han quedado desiertas y muchos locales han reducido horarios o cerrado temporalmente. “Se nota muchísimo menos gente y menos consumo”, cuenta Paulo Alexander, uno de los encargados del Restaurante La Tita, en el casco histórico compostelano. “Aquí siempre llovió, pero este año se ha pasado”.

El impacto no es exclusivo de Galicia. Destinos de interior, ciudades patrimonio y zonas rurales han vivido un invierno marcado por cancelaciones, menor movilidad y un turista más reacio a improvisar escapadas.

Ni siquiera el Camino de Santiago, símbolo del turismo resistente y desestacionalizado, ha escapado al impacto del clima. Los peregrinos que han llegado este invierno relatan etapas duras marcadas por la lluvia constante, el viento y, en algunos puntos, la nieve. “Ha sido muy duro, no había casi nadie, pero lo recordaremos siempre”, cuenta Jesús, peregrino llegado desde Cádiz, uno de los pocos que mantuvo el viaje pese a todo.

El tren de borrascas ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda: incluso los destinos más acostumbrados al mal tiempo tienen un límite. Y este invierno, ese límite se ha superado.

