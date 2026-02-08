El Tinder para encontrar a tu compañero de piso ideal

Compartir piso se ha convertido en un problema estructural. Es algo que no solo afecta a los jóvenes, sino a miles de personas que no pueden permitirse vivir solos. Así nos lo explica Ferran Font, director de estudios de Pisos.com: “El hecho de que sea consecuencia de una situación económica, obviamente lo convierte ya no en algo pasajero, sino en un problema estructural”.

"Tinder para encontrar piso compartido"

La gran mayoría de los jóvenes, cuando se emancipan, lo hacen compartiendo vivienda. Un 90 % de ellos, y es básicamente consecuencia de la capacidad económica que tienen. Hay una brecha y frustración residencial, ya que la voluntad de independizarte choca con el alto precio de los inmuebles. La edad de emanciparse se retrasa y las convivencias forzadas se alargan porque se comparte piso durante más tiempo.

Sirve para buscar personas afines

El principal problema de compartir piso es encontrar a gente afín a ti. A medida que nos hacemos mayores las exigencias aumentan y en muchos casos crear un hogar con gente desconocida es prácticamente imposible. A raíz de esta problemática nace Flander App, una aplicación que revoluciona la forma de encontrar compañeros de piso. Aparentemente, puede parecer la típica aplicación para ligar, pero el objetivo que tiene es encontrar una convivencia más humana, donde la afinidad y los valores compartidos sean tan importantes como el precio o la ubicación del piso.

La elección es por el inquilino no por la vivienda

La aplicación es un "Tinder" de compañeros de piso. El activo es el inquilino, ya no tanto el inmueble. Haces un formulario y basándonos en eso te salen perfiles con un porcentaje de afinidad. Después de hacer “match” puedes empezar una conversación y decidir si es la persona adecuada. Porque, para muchos, compartir vivienda ha dejado de ser una elección. Y es que cuando no queda otra opción, sentirse a gusto con los compañeros se convierte en una necesidad más que un lujo.

