Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

NUEVAS APLICACIONES

El Tinder para encontrar a tu compañero de piso ideal

Compartir piso ha dejado de ser una etapa y se ha convertido en un modo de vida para miles de personas. El principal problema: la falta de vivienda y los altos precios de los inmuebles.

El Tinder para encontrar a tu compañero de piso ideal

El Tinder para encontrar a tu compañero de piso ideal | Antena 3

Publicidad

Marina Torres
Publicado:

Compartir piso se ha convertido en un problema estructural. Es algo que no solo afecta a los jóvenes, sino a miles de personas que no pueden permitirse vivir solos. Así nos lo explica Ferran Font, director de estudios de Pisos.com: “El hecho de que sea consecuencia de una situación económica, obviamente lo convierte ya no en algo pasajero, sino en un problema estructural”.

"Tinder para encontrar piso compartido"

La gran mayoría de los jóvenes, cuando se emancipan, lo hacen compartiendo vivienda. Un 90 % de ellos, y es básicamente consecuencia de la capacidad económica que tienen. Hay una brecha y frustración residencial, ya que la voluntad de independizarte choca con el alto precio de los inmuebles. La edad de emanciparse se retrasa y las convivencias forzadas se alargan porque se comparte piso durante más tiempo.

Sirve para buscar personas afines

El principal problema de compartir piso es encontrar a gente afín a ti. A medida que nos hacemos mayores las exigencias aumentan y en muchos casos crear un hogar con gente desconocida es prácticamente imposible. A raíz de esta problemática nace Flander App, una aplicación que revoluciona la forma de encontrar compañeros de piso. Aparentemente, puede parecer la típica aplicación para ligar, pero el objetivo que tiene es encontrar una convivencia más humana, donde la afinidad y los valores compartidos sean tan importantes como el precio o la ubicación del piso.

La elección es por el inquilino no por la vivienda

La aplicación es un "Tinder" de compañeros de piso. El activo es el inquilino, ya no tanto el inmueble. Haces un formulario y basándonos en eso te salen perfiles con un porcentaje de afinidad. Después de hacer “match” puedes empezar una conversación y decidir si es la persona adecuada. Porque, para muchos, compartir vivienda ha dejado de ser una elección. Y es que cuando no queda otra opción, sentirse a gusto con los compañeros se convierte en una necesidad más que un lujo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Continúa el pulso del Gobierno contra las grandes plataformas digitales

Sánchez apuesta por que el Gobierno siga en X, mientras Sumar pide que usen otra red social y Rego que se prohíba

Publicidad

Economía

El Tinder para encontrar a tu compañero de piso ideal

El Tinder para encontrar a tu compañero de piso ideal

Crece casi un 10% el número de jubilados que compatibilizan pensión y trabajo en España

Crece casi un 10% el número de jubilados que compatibilizan pensión y trabajo en España

Ministerio de Transportes y sindicatos siguen sin acuerdo para detener la huelga de maquinistas

Ministerio de Transportes y sindicatos siguen sin acuerdo para detener la huelga de maquinistas

Imagen de la estación
Transporte

Vigo sigue sin trenes desde el jueves, sin alternativa y sin fecha para recuperar la normalidad

Vivienda vendida
PROBLEMA DE VIVIENDA

Cambiar una vivienda por otra está de moda: "Hacemos muchas operaciones de compra-venta a la carta"

El tren de borrascas enfría el turismo en España y deja al sector tocado y a merced del clima
TURISMO VS TEMPORAL

El tren de borrascas enfría el turismo en España y deja al sector tocado y a merced del clima

Menos desplazamientos, cancelaciones de última hora y ciudades históricamente preparadas para convivir con la lluvia, como Santiago de Compostela, operan bajo mínimos.

Olivar andaluz
Borrasca Leonardo

El temporal arrasa también con los cultivos: "Hablamos de una pérdida de entre 50 y 70.000 toneladas de aceite que ya no existe"

Otra consecuencia más de al Borrasca Leonardo es la destrucción de cientos de hectáreas de campo y cultivo.

Redes sociales

El negocio de las redes sociales vinculado a menores genera al menos 11.000 millones de dólares

La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar”

¿Cuánto dinero se lleva Hacienda del bote de Pasapalabra que ha ganado Rosa?

Imagen de archivo de Óscar Puente

Los sindicatos mantienen la huelga de trenes de los días 9, 10 y 11 de febrero tras la tercera reunión con Óscar Puente

Publicidad