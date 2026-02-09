Un estudio alerta del impacto de las redes sociales en la inseguridad y ansiedad de los adolescentes

Un estudio pionero en España alerta del impacto emocional de TikTok e Instagram en menores de 12 a 17 años y sitúa entre los 14 y 16 años la franja de mayor vulnerabilidad. La investigación impulsada por la Comunidad de Madrid se ha desarrollado por las universidades Rey Juan Carlos y Pontificia Comillas, y ha contado con 700 alumnos de Secundaria y Bachillerato del Colegio Gredos San Diego Moratalaz.

El ensayo científico liderado por el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Jorge Sainz ha puesto cifras al malestar emocional que generan las redes sociales entre los adolescentes. La investigación concluye que plataformas como TikTok, Instagram y Youtube influyen directamente en el aumento de la ansiedad e inseguridad de los menores, especialmente cuando no reciben respuestas inmediatas o no pueden acceder a Internet.

El estudio, realizado con 700 alumnos de Secundaria y Bachillerato, revela que el 98,5% de los adolescentes reconoce una necesidad funcional y emocional de permanecer conectado, y solo un 3,85% asegura no utilizar las redes sociales. A los 16 años, uno de cada dos jóvenes manifiesta sentimientos de inseguridad cuando se queda sin acceso a Internet.

TikTok, la plataforma que más ansiedad genera

Entre las plataformas analizadas, TikTok destaca como la que genera mayor nivel de ansiedad. Según el informe, el 42% de los menores experimenta ansiedad cuando no recibe una respuesta inmediata a sus mensajes en esta red. Los investigadores advierten de que su diseño y arquitectura. como el scroll infinito, favorecen conductas compulsivas, la necesidad de conexión permanente y el miedo irracional a no disponer el teléfono, conocido como nomofobia.

El estudio señala que la relación entra la adicción a TikTok y el daño psicológico presenta coeficientes superiores a los detectados en otras plataformas, lo que la convierte en un factor de riesgo especialmente en estas edades.

A partir de los 14 años, y especialmente entre los 16 y 17, aumenta el uso de Instagram, una red social vinculada a la presentación personal, la imagen y exposición social. En esta franja de edad, el 67% de las chicas y el 39% de los chicos manifiestan una inseguridad elevada cuando no pueden acceder a la plataforma.

El informe subraya que las chicas presentan un mayor malestar emocional cuando su autoestima baja, identificándose este aspecto como un factor clave en el equilibrio emocional durante la adolescencia. Las redes sociales destacan por ser espacios de pertenencia, experimentación identitaria y creatividad, pero también como entornos de comparación constante.

Además, las diferencias entre chicos y chicas son especialmente significativas en la gestión de la comunicación digital. El 76,5% de los adolescentes entre 15 y 17 años sufre ansiedad si no responde de forma inmediata a los mensajes. En el caso de los chicos, el porcentaje desciende al 57%, y el pico de mayor ansiedad se sitúa entre los 15 y los 16 años.

El uso intensivo de las redes sociales también tiene consecuencias en los hábitos cotidianos. El 60% de los adolescentes reconoce perder horas de sueño por el uso de las redes, y el 20% admite ocultar el tiempo real que pasa en las plataformas, un comportamiento que los investigadores asocian a la normalización del uso excesivo.

Medidas de prevención

Ante los resultados, la Comunidad de Madrid ha recordado las medidas adoptadas en los últimos años para reducir los riesgos asociados al uso de la tecnología. En este sentido, desde el curso 2020/2021 está prohibido el uso de móviles en colegios e institutos durante toda la jornada escolar. Además, desde septiembre se limita el uso de dispositivos digitales individuales en Educación Infantil y Primaria para "garantizar el rendimiento y la salud de los jóvenes", ha señalado el Consejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana.

También, las consejerías de Educación y Sanidad coordinan un programa pionero de salud mental que ya llega a todos los centros públicos de Educación Especial y a más de un centenar de colegios, con el objetivo de detectar comportamientos de riesgo y ofrecer pautas de actuación al profesorado. A estas iniciativas se les suma campañas de concienciación dirigidas a jóvenes y familias sobre el uso responsable de las redes y los riesgos asociados.

En este sentido, y ante la cuestión de prohibir o no el acceso a redes sociales a menores de 16 años en España, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha asegurado que "limitar el uso de las redes no sería adecuado", y ha destacado que las "prohibiciones generalizadas no ayudan a no acceder, sino que suponen un descontrol".

La región cuenta también con la única unidad pública en España especializada en adicciones comportamentales, ubicada en el Hospital Gregorio Marañón. Además, cuenta con el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas, que desde 2018 ha atendido a más de 43.000 personas. El objetivo, según señala el psiquiatra de la infancia y adolescencia Ignacio Civeira, es el de "protegerles, pero también acompañares en el uso adecuado".

