Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Gastos

La subida de precios, el acceso a la vivienda y la ocupación ilegal, las grandes preocupaciones de la población

La subida de precios en la cesta de la compra, la inflación, la dificultad para acceder a una vivienda y la ocupación ilegal son algunas de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Al consumidor no le queda otra que poner en marcha estrategias que les ayuden a salir adelante. Para muchos lo más importante es resolver como llegar a fin de mes.

La subida de precios, el acceso a la vivienda y la ocupación ilegal son las grandes preocupaciones de la población actual

La subida de precios, el acceso a la vivienda y la ocupación ilegal son las grandes preocupaciones de la población actual | Antena 3

Publicidad

Mabel Redondo
Publicado:

La presión económica en los hogares sigue al alza, todo sube y los salarios no siguen ese ritmo. La vivienda, la cesta de la compra y la energía encabezan la lista de los gastos esenciales. Según un estudio realizado por 'Grupo Mutua Propietarios', tres de cada diez ciudadanos reconocen que tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Aumenta, por lo tanto, el número de hogares que no pueden asumir gastos inesperados.

Los jóvenes y familias númerosas tienen más difícil llegar a fin de mes

Según el INE, un 13,3% se retrasa a la hora de hacer frente a los pagos relacionados con su hogar. Las dificultades también varían según las comunidades, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias lo tienen más difícil, mientras que en Pais Vasco., Aragón e Islas Baleares llegan con más holgura a fin de mes.

Laura Mulá, directora de Mutua Propietarios reflexiona: "Las personas que tienen unos ingresos inferiores a mil euros tienen que destinar prácticamente esta cantidad a esos gastos esenciales."

La situación se agrava para determinados sectores de la población, y estos son los jóvenes (11%), las familias numerosas (13%) quienes tienen ingresos bajos (19%) y los que viven en régimen de alquiler (9%).

Se abre otro melón con nuevos impuestos, como el de la basura, que tantos quebraderos de cabeza ha supuesto para muchos ciudadanos; "La carga fiscal es una nueva inquietud económica" reconoce la experta.

Para el 51% de los encuestados los gastos de electricidad, gas y agua son los que más aumentan, por lo que el consumidor no tiene más remedio que acudir a ajustes y restricciones; comprar marcas blancas, reducir los productos frescos, el uso de bombillas led o bajo consumo, contrastar tarifas de diferentes compañías para ver cual ofrece mejor precio, aprovechar la luz del sol, o poner placas solares son algunas de las estrategias de ahorro que se implantan en muchos hogares.

El estudio refleja dos claras tendencias hablando de vivienda, el alquiler y la compra son las principales preocupaciones de la población. Los jóvenes de 25 a 34 años se plantean alquilar, y el precio del alquiler es su mayor preocupación, mientras que las personas que tienen entra 35 y 64 años lo que más les preocupa es el precio de la compra. Y es la ocupación ilegal otra de las mayores preocupaciones, según el estudio los propietarios siguen demandando seguridad jurídica y protección.

Si acudimos al reciente estudio del INE (Instituto Nacional de Estadística) se ha reducido el número de personas que viven en una vivienda propia.

Son datos que avalan y explican el escenario de nuestra economía actual.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

¿Cuánto dinero se lleva Hacienda del bote de Pasapalabra que ha ganado Rosa?

La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar”

Publicidad

Economía

La subida de precios, el acceso a la vivienda y la ocupación ilegal son las grandes preocupaciones de la población actual

La subida de precios, el acceso a la vivienda y la ocupación ilegal, las grandes preocupaciones de la población

Imagen de archivo de usuarios de los trenes de Alta Velocidad

Servicios mínimos y más de 330 trenes cancelados ante la huelga de maquinistas del 9 de febrero

El Tinder para encontrar a tu compañero de piso ideal

El Tinder para encontrar a tu compañero de piso ideal

Crece casi un 10% el número de jubilados que compatibilizan pensión y trabajo en España
JUBILACIÓN

Crece casi un 10% el número de jubilados que compatibilizan pensión y trabajo en España

Ministerio de Transportes y sindicatos siguen sin acuerdo para detener la huelga de maquinistas
HUELGA MAQUINISTAS

Ministerio de Transportes y sindicatos siguen sin acuerdo para detener la huelga de maquinistas

Imagen de la estación
Transporte

Vigo sigue sin trenes desde el jueves, sin alternativa y sin fecha para recuperar la normalidad

Galicia continúa este sábado con importantes afecciones en el servicio ferroviario que mantienen a Vigo y a buena parte de la provincia de Pontevedra sin conexión. Adif ha autorizado la reapertura de las líneas tras la mejora de las condiciones meteorológicas, pero Renfe no ha precisado cuándo se recuperará la normalidad.

Vivienda vendida
PROBLEMA DE VIVIENDA

Cambiar una vivienda por otra está de moda: "Hacemos muchas operaciones de compra-venta a la carta"

Las casuísticas son muchas y la oferta de casas, según el presupuesto y gusto del cliente, muy amplia.

El tren de borrascas enfría el turismo en España y deja al sector tocado y a merced del clima

El tren de borrascas enfría el turismo en España y deja al sector tocado y a merced del clima

Olivar andaluz

El temporal arrasa también con los cultivos: "Hablamos de una pérdida de entre 50 y 70.000 toneladas de aceite que ya no existe"

Redes sociales

El negocio de las redes sociales vinculado a menores genera al menos 11.000 millones de dólares

Publicidad