La subida de precios, el acceso a la vivienda y la ocupación ilegal, las grandes preocupaciones de la población

La presión económica en los hogares sigue al alza, todo sube y los salarios no siguen ese ritmo. La vivienda, la cesta de la compra y la energía encabezan la lista de los gastos esenciales. Según un estudio realizado por 'Grupo Mutua Propietarios', tres de cada diez ciudadanos reconocen que tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Aumenta, por lo tanto, el número de hogares que no pueden asumir gastos inesperados.

Los jóvenes y familias númerosas tienen más difícil llegar a fin de mes

Según el INE, un 13,3% se retrasa a la hora de hacer frente a los pagos relacionados con su hogar. Las dificultades también varían según las comunidades, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias lo tienen más difícil, mientras que en Pais Vasco., Aragón e Islas Baleares llegan con más holgura a fin de mes.

Laura Mulá, directora de Mutua Propietarios reflexiona: "Las personas que tienen unos ingresos inferiores a mil euros tienen que destinar prácticamente esta cantidad a esos gastos esenciales."

La situación se agrava para determinados sectores de la población, y estos son los jóvenes (11%), las familias numerosas (13%) quienes tienen ingresos bajos (19%) y los que viven en régimen de alquiler (9%).

Se abre otro melón con nuevos impuestos, como el de la basura, que tantos quebraderos de cabeza ha supuesto para muchos ciudadanos; "La carga fiscal es una nueva inquietud económica" reconoce la experta.

Para el 51% de los encuestados los gastos de electricidad, gas y agua son los que más aumentan, por lo que el consumidor no tiene más remedio que acudir a ajustes y restricciones; comprar marcas blancas, reducir los productos frescos, el uso de bombillas led o bajo consumo, contrastar tarifas de diferentes compañías para ver cual ofrece mejor precio, aprovechar la luz del sol, o poner placas solares son algunas de las estrategias de ahorro que se implantan en muchos hogares.

El estudio refleja dos claras tendencias hablando de vivienda, el alquiler y la compra son las principales preocupaciones de la población. Los jóvenes de 25 a 34 años se plantean alquilar, y el precio del alquiler es su mayor preocupación, mientras que las personas que tienen entra 35 y 64 años lo que más les preocupa es el precio de la compra. Y es la ocupación ilegal otra de las mayores preocupaciones, según el estudio los propietarios siguen demandando seguridad jurídica y protección.

Si acudimos al reciente estudio del INE (Instituto Nacional de Estadística) se ha reducido el número de personas que viven en una vivienda propia.

Son datos que avalan y explican el escenario de nuestra economía actual.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.