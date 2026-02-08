Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Servicios mínimos y más de 330 trenes cancelados ante la huelga de maquinistas del 9 de febrero

Los sindicatos mantienen el paro de 24 horas a la espera de un acuerdo de última hora con Transportes.

Imagen de archivo de usuarios de los trenes de Alta Velocidad

El sector ferroviario afronta una semana marcada por la incertidumbre. Los sindicatos han confirmado la huelga de 24 horas convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, a la espera de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible convoque una reunión de última hora que permita evitar el paro.

La protesta responde al malestar acumulado por la gestión de la seguridad y el mantenimiento del sistema ferroviario tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Desde el ministerio aseguran que "siguen abiertos al diálogo", aunque este sábado reconocían que no estaba confirmada una nueva cita negociadora. Los sindicatos, por su parte, admiten que la última reunión estuvo "mejor enfocada" que las anteriores, pero denuncian que no se concretaron las medidas que consideran imprescindibles.

Una huelga que afecta a todo el sector

El paro está convocado para todo el personal ferroviario, desde maquinistas y personal de circulación hasta mantenimiento, atención a bordo y actividades logísticas. La movilización alcanza a Renfe y Adif, tanto en viajeros como en mercancías, así como a los operadores privados Iryo y Ouigo liderados por el sindicato mayoritario SEMAF, sostienen una huelga que podría afectar a cerca de cinco millones de viajeros, muchos de los cuales ya han recibido avisos de cancelación por correo electrónico.

Servicios mínimos y recortes de circulación

El Ministerio de Transportes ha fijado servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia, con la excepción de Cataluña y el País Vasco, del 75 % en horas punta y del 50 % en el resto del día en Cercanías, del 65 % en media distancia y del 21 % en mercancías. En la práctica, en las franjas de mayor demanda circulará aproximadamente uno de cada tres trenes de Cercanías.

La huelga ha obligado a cancelar más de 330 trenes de alta velocidad entre las tres operadoras. En el caso de Ouigo, de los 110 servicios previstos circularán 80 y 30 quedarán suprimidos. Iryo operará 90 de los 124 programados, sin garantizar la circulación de los 34 restantes. Renfe también ha reducido su oferta tanto en alta velocidad como en larga distancia.

Mientras continúan las negociaciones, los sindicatos mantienen la convocatoria y advierten de que la situación "complica todavía más la vida de los viajeros", especialmente en redes ya tensionadas como Rodalies.

