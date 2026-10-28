Desalojan a los policías y guardias civiles que se encerraron en el Ministerio del Interior exigiendo una jubilación digna y el reconocimiento de profesión de riesgo

Curiosa imagen la vivida la madrugada de este miércoles en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad donde 16 agentes de la Policía y la Guardia Civil fueron desalojados por sus propios compañeros. Los representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil se encerraron allí para exigir una jubilación digna y el reconocimiento como profesión de riesgo.

Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional fueron los encargados de desalojarlos, entre gritos de "también es vuestra jubilación". Una vez en el exterior del edificio el secretario general de Justicia Política (JUPOL), Aarón Rivero, ha asegurado que han abandonado de manera "pacífica" el edificio para "no poner en un compromiso a los compañeros de la UPR", ante la amenaza de ser expedientados por "un delito de desobediencia" y de "ocupación de un edificio público", así como para evitar escenas que "no beneficiarios" a sus reivindicaciones.

Rivero, además, ha reprochado lo que para ellos es una "ignominia" y es que el Gobierno no se haya "atrevido a levantar a todos los ocupas que hay en la Puerta del Sol", y, sin embargo, haya desalojado a los agentes que luchan por ser "reconocidos como profesión de riesgo" y tener "las mismas condiciones de jubilación que los compañeros de la Policía Local y las policías autonómicas".

Secundaron el encierro los sindicatos policiales JUPOL, SUP y UFP, así como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Jucil, la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), APP, Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC) y la Asociación de Cabos de la Guardia Civil.

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