Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Desalojo

Desalojan a los policías y guardias civiles que se encerraron en el Ministerio del Interior exigiendo una jubilación digna y el reconocimiento de profesión de riesgo

Los 16 agentes han sido desalojados de la Secretaría de Estado de Seguridad entre gritos de "Marlaska dimisión".

Desalojo de policías

Desalojan a los policías y guardias civiles que se encerraron en el Ministerio del Interior exigiendo una jubilación digna y el reconocimiento de profesión de riesgo | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Curiosa imagen la vivida la madrugada de este miércoles en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad donde 16 agentes de la Policía y la Guardia Civil fueron desalojados por sus propios compañeros. Los representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil se encerraron allí para exigir una jubilación digna y el reconocimiento como profesión de riesgo.

Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional fueron los encargados de desalojarlos, entre gritos de "también es vuestra jubilación". Una vez en el exterior del edificio el secretario general de Justicia Política (JUPOL), Aarón Rivero, ha asegurado que han abandonado de manera "pacífica" el edificio para "no poner en un compromiso a los compañeros de la UPR", ante la amenaza de ser expedientados por "un delito de desobediencia" y de "ocupación de un edificio público", así como para evitar escenas que "no beneficiarios" a sus reivindicaciones.

Rivero, además, ha reprochado lo que para ellos es una "ignominia" y es que el Gobierno no se haya "atrevido a levantar a todos los ocupas que hay en la Puerta del Sol", y, sin embargo, haya desalojado a los agentes que luchan por ser "reconocidos como profesión de riesgo" y tener "las mismas condiciones de jubilación que los compañeros de la Policía Local y las policías autonómicas".

Secundaron el encierro los sindicatos policiales JUPOL, SUP y UFP, así como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Jucil, la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), APP, Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC) y la Asociación de Cabos de la Guardia Civil.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Los mayores de 40 años tampoco pueden comprar ni alquilar casa

¿Cuáles son los municipios más baratos para alquilar?

Publicidad

Economía

Huelga de médicos

Los médicos de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana se suman a la huelga hoy para exigir mejoras laborales a sus gobiernos autonómicos

Desalojo de policías

Desalojan a los policías y guardias civiles que se encerraron en el Ministerio del Interior exigiendo una jubilación digna y el reconocimiento de profesión de riesgo

Tractorada en Madrid

Miles de agricultores y ganaderos tomarán Madrid con una tractorada que reclama medidas urgentes para garantizar el futuro del campo

Una cartera en el bolsillo de un hombre
Pobreza

La economía española crece, pero cada vez hay más personas que no llegan a fin de mes

Oficina de empleo
EPA

España alcanza un récord de 22,85 millones de ocupados, pero el paro aumenta en 95.900 personas

Disturbios en Barcelona
Disturbios

Los disturbios en Barcelona dejan importantes pérdidas económicas, 23 comercios vandalizados y ayudas de 500.000 euros

Los comerciantes todavía no han podido calcular el coste total de los destrozos, mientras el Ayuntamiento de Barcelona anuncia un fondo extraordinario de medio millón de euros para los negocios afectados.

¿Cuáles son los municipios más baratos para alquilar?
CRISIS VIVIENDA

Los mayores de 40 años tampoco pueden comprar ni alquilar casa

Más de dos millones de españoles mayores de 40 años no pueden acceder a una vivienda.

Un restaurante

El plato del día, la alternativa económica a unos menús cada vez más caros

Varias personas durante una manifestación en defensa del sistema público de pensiones y el acceso a la vivienda

Unas 25.000 personas se manifiestan por las pensiones y reclaman que las mínimas igualen al SMI

Interior de un restaurante

Comer de menú en España es un 3,5% más caro que hace un año

Publicidad