Renfe bloquea la venta de billetes entre Madrid y Andalucía hasta diciembre y Ouigo suspende sus trenes hasta el 2 de noviembre

El tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía continúa suspendido tras el trágico accidente entre un AVE de Renfe y un tren Iryo, que ha dejado al menos 68 fallecidos. La situación ha obligado a las operadoras a modificar sus servicios y ha generado importantes cambios para los viajeros que tenían previsto desplazarse por este corredor.

Renfe ha bloqueado la venta de billetes de alta velocidad hasta diciembre, mientras que Ouigo ha anunciado la cancelación de todas sus circulaciones entre Madrid y Andalucía hasta el próximo lunes 2 de noviembre, incluido. Sin embargo, la decisión de Renfe no implica que los trenes vayan a permanecer parados hasta diciembre. La compañía podría recuperar el servicio antes si se autoriza la reapertura de la línea.

Adif suspende la circulación hasta nuevo aviso

El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, ha interrumpido el tráfico entre Madrid y el corredor sur "hasta nuevo aviso". Por el momento, no existe una fecha confirmada para restablecer las circulaciones. Además, se ha pedido a los pasajeros con billetes para estos trayectos que no acudan a las estaciones.

En el caso de Ouigo, todos los viajeros afectados han recibido una comunicación por correo electrónico y podrán recuperar íntegramente el importe de sus billetes.

Renfe habilita un transporte alternativo con Cercanías y autobuses

Para facilitar los desplazamientos, Renfe ha puesto en marcha un dispositivo especial entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano, que combina trenes de Cercanías y conexiones por carretera. Desde Atocha Cercanías se han programado cinco salidas hacia Ciudad Real, a las 14:00, 16:30, 18:00, 20:00 y 22:30 horas, con servicios que también permiten llegar a Puertollano.

En sentido contrario, hay cuatro salidas desde Ciudad Real hacia Madrid, además de conexiones desde Puertollano. La compañía también ha previsto autobuses entre Ciudad Real y Puertollano y ha anunciado que prolongará los servicios desde esta última localidad hasta las 22:00 horas.