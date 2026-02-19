Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Marisco

Las mariscadoras alertan de un nuevo golpe mortal en la ría de Arousa: "Está en juego nuestro futuro"

Las riadas hunden la salinidad en la Ría de Arousa y dejan en estado crítico a los bancos marisqueros de Carril y A Illa. El sector teme perder otro ciclo completo de producción.

Alerta de los mariscadoras

Las riadas hunden la salinidad en la Ría de Arousa y dejan en estado crítico a los bancos marisqueros | Antena 3 Galicia

Publicidad

Carmen Chao
Publicado:

La riada ha pasado como un bisturí por los bancos marisqueros gallegos y la alarma vuelve a encenderse en la Ría de Arousa. Tras semanas de temporales y episodios continuados de agua dulce, las primeras inspecciones en los bancos marisqueros confirman lo que el sector temía: una mortandad elevada en las especies más sensibles y daños severos en el resto.

"Lo que vimos pintaba bastante mal", resume Inma Otero, presidenta de las mariscadoras de A Ila, tras una primera revisión de la costa. "La mayoría de la almeja babosa estaba muerta, la japónica tocada y también apareció afectada alguna fina".

La presidenta explica que, ante el deterioro de los bancos, se recomendó parar la actividad para no agravar la situación. "Así que estamos sin trabajar, a ver qué pasa cuando amaine definitivamente la lluvia. Hoy vamos a volver a realizar un nuevo muestreo para analizar la situación real". La expectativa es baja. "Siempre intentamos ser optimistas, pero no pinta bien. Y siendo realistas, pinta peor", admite.

El impacto no se limita a A Illa de Arousa. En Carril (Vilagarcía de Arousa), uno de los puntos más vulnerables de la ría por su cercanía a la desembocadura del río Ulla, la situación es crítica. "Llevamos paradas desde enero", explica María Porto, presidenta de la agrupación de mariscadoras. "Teníamos diez días de trabajo previstos y tuvimos que anular cinco por los temporales y por la bajada tan fuerte de salinidad que estamos teniendo". El golpe es directo al empleo: "Cada vez somos menos. Cuando empecé éramos 97 y ahora somos 57. En ocho años se fueron 40 personas del mar".

Porto insiste en que el problema no es puntual, sino estructural. "Esto se parece mucho a 2023, cuando empezó a llover en octubre y no paró hasta marzo. La riada no afectó solo a Carril, afectó a toda la ría. Y esta vez me temo que va a pasar lo mismo, porque los episodios de baja salinidad están siendo muy constantes". Durante varios días, el agua llegó a niveles de salinidad prácticamente nulos. "Lo normal es 35. Estuvimos tres días con la salinidad a cero", denuncia.

La presidenta utiliza una imagen muy gráfica para explicar el daño biológico: "Es como si a nosotros nos obligasen a beber agua salada. Ellas están acostumbradas al agua marina, no al agua dulce. Aguantan cerradas un tiempo, pero llega un momento en que tienen que abrir y entonces mueren". Las primeras en caer son la babosa y el berberecho, por estar más superficiales en la arena; la japónica resiste algo más, pero no aguanta episodios prolongados.

El problema es que la mortandad no afecta solo al presente, sino al futuro. "Ahora mismo hay más semilla que almeja de talla comercial. Si se muere la pequeña, se muere el futuro", advierte Porto. La almeja tarda alrededor de año y medio en alcanzar tamaño de venta. "Lo que se perdió en 2023 lo estamos pagando ahora. Si perdemos lo de este año, nos vamos a 2027 o 2028 para ver algo de recuperación".

Ambas dirigentes coinciden en que el sector vive al límite. Otero reconoce que la sucesión de temporales está rompiendo cualquier planificación. Porto lo resume con crudeza: "Rezamos para que sobreviva algo del marisco pequeño, pero los pronósticos no son buenos. Si no entra el anticiclón, esto va a ser otro año perdido".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Renfe restablece el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Obras Adamuz

Publicidad

Economía

Alerta de los mariscadoras

Las mariscadoras alertan de un nuevo golpe mortal en la ría de Arousa: "Está en juego nuestro futuro"

Chico en la oficina trabajando

¿Para cuándo se prevé la reducción de la jornada laboral a 35 horas para los funcionarios del Estado?

Aeropuerto de Gran Canaria, gestionado por Aena

Aena propone subir los precios de los billetes de avión en toda España

Compras online
Segunda mano

Hacienda avisa: este es el límite de dinero que puedes ganar en Wallapop o Vinted sin declarar

Pago de pensiones: día de cobro
Pensiones

Pensiones febrero 2026: cuándo paga la pensión cada banco y qué entidades lo adelantan

Vuelo de Air Europa
Vuelos Venezuela

Aterriza en Venezuela el primer vuelo de Air Europa desde España, tras 3 meses sin servicio

Después de casi tres meses sin operaciones entre España y Venezuela ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Es además, el primero desde Europa tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero en una operación militar estadounidense.

Una mujer con el móvil
Publicidad

La industria española de entretenimiento y medios crecerá un 2,7% anual hasta 2029 impulsada por la publicidad digital y el 'streaming'

El sector superará los 45.000 millones de euros en 2029, con la publicidad en internet y el vídeo OTT como principales motores, mientras la Inteligencia Artificial se consolida como palanca estratégica de transformación, según el informe 'Entertainment & Media Outlook España' de PwC.

Carreteras en mal estado

Un informe alerta: hay más de 3100 kilómetros en los que se podría tener un accidente de tráfico grave o incluso mortal

El piso más caro jamás anunciado en Madrid

Madrid bate su propio récord: 20,9 millones por el piso más más caro jamás anunciado en la capital

Logo de Shein.

La CE abre una investigación contra Shein por su diseño adictivo, falta de transparencia y venta de productos ilegales

Publicidad