Atresmedia arranca 2026 consolidando su liderazgo en consumo digital

Atresmedia inicia 2026 como cerró 2025: reafirmando su liderazgo absoluto en el ámbito digital. Según los últimos datos de Comscore correspondientes a enero, Atresmedia vuelve a situarse como el grupo audiovisual líder en internet, una posición que ocupa de forma ininterrumpida desde abril de 2016.

Atresmedia alcanza los 23,7 millones de visitantes únicos, lo que supone un crecimiento interanual del 2%. Con este resultado, amplía de manera contundente su ventaja sobre su inmediato competidor, al que supera en un +93%, es decir, más de 11,4 millones de visitantes únicos de diferencia. Además, en el ranking global de sites más visitados en España, Atresmedia se posiciona en el 9º puesto, muy por delante de su competidor directo, que ocupa la posición 32ª.

Antena 3, líder entre las cadenas con su mejor dato en más de tres años

Antena 3 registra un excelente arranque de año y alcanza el liderazgo con 9,7 millones de visitantes únicos, su mejor dato desde diciembre de 2022. La cadena crece un 19% respecto al mes anterior y un 28% en comparación interanual, frente a la caída del -25% de su inmediato competidor. Con este resultado, antena3.com logra su mayor ventaja frente a su rival desde noviembre de 2023 (+40%).

El liderazgo digital de Antena 3 se sustenta en el imparable seguimiento de Antena 3 Noticias, que encadena 73 meses de liderazgo absoluto con las ediciones más vistas de la televisión. Destacan este mes la cobertura de la captura de Maduro en Venezuela y del accidente de trenes en Adamuz. También contribuye el crecimiento de Espejo Público, que ha marcado la agenda informativa con entrevistas a figuras como Isabel Díaz-Ayuso, Isabel Rodríguez, Juan Manuel Moreno Bonilla, Margarita Robles o Alberto Núñez Feijóo.

Atresmedia revalida su liderazgo

Atresplayer comienza el año con fuerza y alcanza los 3,2 millones de visitantes únicos, su mejor dato desde mayo de 2024, tras crecer un 5% intermensual y un +20% interanual. Este récord consolida su firme apuesta por la calidad, la innovación y la diversidad, con una oferta constante de contenidos nuevos y exclusivos en entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales. Una propuesta que la afianza como la plataforma en español más completa y prestigiosa, con reconocimiento nacional e internacional.

laSexta.com colidera el ranking con 9,4 millones de visitantes únicos, firmando su segundo mejor dato desde agosto de 2024 y creciendo un 16% interanual. El site mantiene una amplia ventaja frente a su principal competidor, al que supera en un 498%.

Onda Cero roza los tres millones de visitantes únicos, impulsada por la cobertura informativa de los accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida, así como por el seguimiento de las alteraciones y cancelaciones en los desplazamientos en toda España. Por su parte, Europa FM crece un 24% respecto al mes anterior y alcanza los 756.000 visitantes únicos, impulsada por el éxito del morning show Cuerpos especiales, con Eva Soriano y Nacho García; Me pones, con Juanma Romero; y su propuesta musical basada en "Los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre".

