Llegan los pastores de emergencia: "No podemos irnos de vacaciones y dejar solos a los animales"

La vida de un pastor exige estar pendiente de los animales las 24 horas, los 7 días de la semana y así los 365 días del año. Las ovejas tienen partos sistemáticamente, comen, y necesitan ser ordeñadas. Si llueve, si hace frío o si hace calor hay que estar por eso el pastor poco puede hacer si necesita ausentarse de su labor, no todo el mundo lo puede hacer. Los animales no entienden de bajas médicas, bodas de familiares o vacaciones. Ellos siguen ahí. Por eso, Zacarías, un joven pastor de 27 años ha decidido poner remedio a esta injusticia en favor de la ganadería extensiva. En el Pirineo catalán ha creado los "Pastores de Emergencia" un servicio para reemplazar a los ganaderos si necesitan hacer otras labores puntales. Él tiene un equipo de 4 pastores con más de 15 años de experiencia, dispuesto a dirigirse a cualquier punto de la mitad norte de la península.

Pastores de emergencia desbordados

Zacarías asegura que están desbordados que no llegan a cubrir todas las solicitudes que tienen, que no les da. Nos cuenta que se han vuelto fundamentales para la defensa de la ganadería extensiva como forma de evitar los incendios. Hace poco un pastor de Castellón tuvo que pasar por el quirófano, no tenía a nadie con quién dejar a su ganado y llamo a "Pastores de Emergencia" para poderse operar, asegura que sino tendría que haber vendido o sacrificado a los animales. Cada vez tienen más y más clientes, nos cuentan que algunos ya se están haciendo clientes fijos y otros llegan a contratarles durante todo un mes para poder descansar de las primeras vacaciones largas de su vida laboral.

¿Cuánto cuesta?

Evidentemente no es un servicio gratuito pero Zacarías no gana apenas dinero con los "Pastores de Emergencia", es un proyecto que nace de la vocación y el compromiso por el campo y la ganadería extensiva más que por ganar dinero. Nos cuenta que depende mucho del servicio, de si les dan alojamiento, si les ofrecen comida y de la zona de España a la que tengan que ir, pero normalmente los precios por el servicio varían entre los 55 y los 100 euros. Todo para que los pastores que llevan una vida viviendo para trabajar, empiecen a trabajar ahora, para vivir.

Ya lo definen de esta manera en su propia página web: "Pastores de Emergencia es un servicio de reemplazo ganadero que quiere ofrecer apoyo a las personas en caso de necesitarlo. ¿Un fin de semana en la playa? ¿Una baja médica? ¿Una boda? ¿Un imprevisto?". De este modo, anuncian que cuentan con pastores con más de una década de experiencia, por lo que conocen "bien" el sector, "aunque siempre dispuestos a seguir aprendiendo de este oficio". En este sentido, los servicios se pueden contratar para un mínimo de dos días y el máximo lo sitúan en el mes, a pesar de que siempre existe capacidad de prórroga mientras haya acuerdo entre las partes. En concreto, "Pastores de Emergencia" se dirige al ganado ovino, caprino y vacuno.

