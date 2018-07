Tsipras descarta una salida del euro "porque el coste es demasiado grande"

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha descartado que Grecia pueda salir del euro empujada por sus acreedores internacionales, Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, porque "el coste es demasiado grande".

"No creo que quieran echarnos del euro porque el coste para ellos es demasiado grande", ha dicho en una entrevista concedida esta noche a la televisión griega.

Alexis Tsipras dejó entrever que Grecia no pagará mañana al Fondo Monetario Internacional el tramo de 1.600 millones de euros del préstamo que vence este martes.



"Pagaremos si hasta entonces logramos un acuerdo sostenible", indicó Tsipras, dejando con ello claro que el desembolso no se efectuará.

Tsipras afirmó que luchó por lograr un acuerdo con las instituciones y se mostró convencido de que la negociaciones continuarán el lunes, aunque el referéndum del próximo domingo sobre las propuestas de los acreedores arroje un "no" como resultado.



"Luché, hice todo lo que pude para (lograr) un acuerdo justo", explicó Tsipras.



Indicó que, tras la consulta, el Gobierno reanudará las conversaciones con los acreedores, sea cuál sea el resultado, pues el Ejecutivo respetará "cualquiera que sea la decisión del pueblo griego".



"Vamos a sobrevivir y vamos a elegir nuestro futuro", señaló Tsipras, quien añadió que los griegos "sobrevivirán sin programa" de rescate.



Alexis Tsipras afirmó que respetará la voluntad del pueblo en el referéndum del domingo y aseguró que no se plantea seguir como primer ministro a toda costa. "No seré primer ministro por todos los tiempos", afirmó Tsipras.