Tsipras no convocará elecciones hasta que llegue a "un acuerdo firme con los acreedores"

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha afirmado que no piensa en convocar elecciones generales anticipadas al menos hasta que no haya un acuerdo firme con los acreedores.



"No tengo razones para convocar elecciones, dependerá de lo que pase en mi partido, en nuestro socio (de Gobierno)", dijo Tsipras en una entrevista en la televisión pública griega, en que añadió que su prioridad es "lograr un programa" y a partir de entonces "tendremos el tiempo para conflictos internos y con la oposición".

Además, afirmó que Europa "puede cambiar" si en las elecciones españolas previstas para esta año ganan "fuerzas parecidas" a Syriza, por lo que aseguró querer permanecer en el Gobierno hasta que se celebren los comicios en España.

El primer ministro griego ha asegurado que los bancos griegos podrán reabrir una vez que el acuerdo alcanzado el lunes en Bruselas haya sido ratificado por los parlamentos en la eurozona que requieren de votación. "En los próximos días, si obtenemos un incremento de los préstamos del ELA (créditos de emergencia del Banco Central europeo a la banca) podremos incrementar la cantidad máxima de retirada de efectivo y posibilitar otras operaciones". Tsipras aclaró no obstante que el levantamiento del control de capitales será "progresivo", porque cuando ha habido una pérdida de confianza, los bancos no pueden abrir inmediatamente.

El lunes, Tsipras y los demás líderes europeos llegaron a un acuerdo para entregar 86.000 millones de euros a Grecia a cambio de una serie de reformas a las que Atenas se opuso inicialmente.