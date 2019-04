Los líderes del euro logran un acuerdo sobre el futuro de Grecia

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha anunciado que los líderes de la eurozona han alcanzado "un acuerdo unánime" para iniciar las negociaciones para el tercer rescate en favor de Grecia. Tusk, en un mensaje en la red social Twitter, señaló que "todo está preparado para llevar al Mecanismo europeo de Estabilidad (MEDE) el programa para Grecia, con serias reformas y apoyo financiero".

Por la misma vía, con anterioridad los primeros ministros de Bélgica, Luxemburgo y Malta informaron de que tras casi 17 horas de maratonianas negociaciones, los líderes alcanzaron un acuerdo con el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, sobre el plan de reformas que pondrá en práctica de inmediato a cambio de iniciar las conversaciones para ese tercer rescate, que se situaría en torno a los 82.000 a 86.000 millones de euros.

"Acuerdo", señaló el primer ministro de Bélgica, el liberal Charles Michel en esa red social sin precisar el contenido del pacto entre Grecia y los otros países de la zona euro, y su homólogo luxemburgués, Xavier Bettel, cuyo país ejerce este semestre la presidencia de turno de la Unión Europea (UE), escribió que "después de 17 horas de negociaciones hemos cerrado un acuerdo. Europa es fuerte". También reaccionó en el mismo sentido el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, quien mencionó en la misma red: "acuerdo".

"Europa ha decidido una hoja de ruta. Ahora todo depende de su implementación", añadió el primer ministro estonio, Taavi Roivas, también en la misma red social. Grecia y los otros 18 socios del euro han negociado durante casi 17 horas un compromiso para comenzar las negociaciones de un multimillonario tercer rescate en favor de Atenas.

Durante las negociaciones, Alemania y su canciller Angela Merkel, al igual que otros países afines a la ortodoxia económica, intensificaron la presión para que Grecia aceptase unas propuestas que van más allá de las que el pueblo heleno rechazó en el referéndum del pasado domingo. Atenas ha aceptado algunas de las medidas que antes rechazaba, incluyendo algunas de aprobación e implementación tan inmediata como el próximo miércoles.

Fuentes oficiales griegas dijeron en Bruselas que "se ha acordado que el Fondo Monetario Internacional estará presente en el futuro rescate a Grecia". Agregaron que respecto a la creación fondo fiduciario a través del cual se privatizarán activos públicos helenos, "estará finalmente en Atenas y el 50% de sus ingresos serán utilizados para estimular las inversiones en Grecia, y el 50% restante para repagar la deuda griega".

El Ministerio de Finanzas de Grecia ha confirmado que los bancos seguirán cerrados hasta el próximo 15 de julio, encadenando así más de dos semanas de restricciones para evitar una fuga de capitales de la nación helena. "El objetivo es reabrir las sucursales el jueves", dijo una de las fuentes consultadas.

El primer ministro, Alexis Tsirpas, impuso el 29 de junio una serie de medidas para impedir la fuga de capitales del país en medio de las negociaciones con sus socios de la UE y el FMI para conseguir un tercer rescate que garantice la liquidez de Grecia a corto y medio plazo. La consecuencia fue el cierre de los bancos griegos y las restricciones para retirar dinero de los cajeros, fijando un límite de 60 euros por día y persona, que aumenta a 120 euros en el caso de los pensionistas.

EuroSummit has unanimously reached agreement. All ready to go for ESM programme for #Greece with serious reforms & financial support