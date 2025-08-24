Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vacaciones sí, pero mirando el bolsillo: menos viajeros nacionales y menos gasto

El gasto medio previsto por los españoles que van a viajar durante este verano es de 1.225 euros.

Vacaciones y elecciones

Las vacaciones, cada vez más caras y los viajeros hacen menos gastos | Pixabay

Alba Gutiérrez
Publicado:

La temporada turística de este año deja imágenes insólitas en muchos paseos turísticos del país: terrazas, bares y restaurantes vacíos o con muy poca afluencia para lo esperado en estas fechas.

Según la organización de Hostelería de España, un 41% de los negocios ha detectado menos visitas de turistas nacionales y además, un menor gasto si se compara con otros veranos. También la Asociación de Empresarios de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo-Terrestre reporta una caída del 20% en julio, atribuida al alza de precios en hoteles y vuelos.

Más deudas para poder hacer un viaje

El menor poder adquisitivo también se nota. Por este motivo, son muchos los que financian sus vacaciones. Tal y como detalla la Asociación de Usuarios Financieros, tan solo 12,2% de los viajeros recurrió a una financiación para hacer un viaje en el 2023. Este porcentaje está muy por encima ya que se prevé que en este año, la cifra llegue al 30%.

También los viajeros han disminuido su gasto durante su periodo vacacional. Según el informe de la Intención de gasto en verano de Cetelem, los españoles tienen previsto gastar alrededor de 1.225 euros durante sus vacaciones. Esta cifra es inferior a la del pasado año, que era de 1.307 euros.

Un 78% de los españoles tiene intención de irse de vacaciones

Aunque el gasto se ha reducido, un 78% de los españoles sí que tiene intención de irse de vacaciones. En cuanto al gasto del alojamiento, prevén gastar en torno a 579 euros y 234 euros en transporte.

El alojamiento y el transporte son los gastos más importantes que llevan a cabo los viajeros. No obstante, muchos de ellos también realizan otras actividades que conllevan un gasto.

Según dicho informe, un 62% irá a restaurantes durante sus vacaciones. Muy por debajo se encuentran las visitas guiadas, con un 27%, y acudir a un cine, con un 29%, o ir de compras, con un 30%.

Hacer actividades acuáticas o ir a balnearios no es la prioridad para los viajeros puesto que tan solo un 25% se decanta por esa opción.

Un destino nacional y costero: las principales opciones entre los viajeros

Los viajes por territorio nacional destacan de forma clara ya que son los elegidos por 7 de cada 10 españoles que aseguran tener intención de viajar durante el periodo vacacional.

Segmentado por el tipo de turismo, el de playa es el más demandado, con un 66%. El turismo costero sigue encontrándose muy por encima del destino rural y el de ciudad, con un 25 y un 24% respectivamente.

