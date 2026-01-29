Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Trenes

Trabajadores de trenes, hartos de denunciar deficiencias: "A veces se circula sin interventor"

Un colectivo de empleados de Serveo alerta de situaciones que comprometen gravemente la seguridad ferroviaria.

Trabajadores de trenes

Trabajadores de trenes hartos de denunciar deficiencias: "A veces se circula sin interventor" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Un colectivo de tripulantes ferroviarios de Serveo ha denunciado a través de un manifiesto una "situación estructural de desprotección normativa, técnica y operativa que compromete gravemente la seguridad ferroviaria, poniendo en riesgo tanto a los trabajadores como a los pasajeros".

Después de trasladar su apoyo a las víctimas del “trágico accidente”, denuncian que aunque su clasificación es de personal “comercial” o de “restauración a bordo”, asumen funciones esenciales de seguridad en la organización del pasaje, con “formación insuficiente para ello”.

A nivel de seguridad venimos mucho tiempo reclamando protocolos”, ha explicado una portavoz de los trabajadores a Antena 3 Noticias. Exigen “cursos de formación específicos, prácticas reales de evacuación” porque esgrimen que además de servir café “estamos para colaborar en protocolos de seguridad”.

"Hay trenes que circulan sin interventor"

En el comunicado denuncian deficiencias a bordo de trenes, como incomunicación en “contextos críticos” con maquinistas, interventores y centros de gestión, o trenes que circulan en doble composición "sin interventor" o supervisor, argumentando que esto “aumenta de manera significativa la vulnerabilidad del sistema ante emergencias”.

Añaden denuncias por sus condiciones laborales y salud profesional. Aseguran que se ven sometidos a “jornadas excesivas, exposición continua a vibraciones, riesgos musculoesqueléticos y una creciente carga psicológica, que se ha intensificado tras los últimos acontecimientos”.

La portavoz de este colectivo asegura que les cuesta “desempeñar nuestro trabajo”: “Habíamos enviado varias cartas al ministerio explicando la situación que se había agravado a raíz de la liberalización del servicio”. “Hay días que podemos hacer 14-16 horas”, asegura.

El colectivo exige su reconocimiento legal como personal esencial de seguridad ferroviaria, que se les dote de medios de comunicación operativos como teléfonos y walkie-talkies, y que se establezca un “mínimo de tripulación a bordo” según “criterios objetivos de seguridad y capacidad del tren” y según “parámetros comerciales”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Búnkeres por 80.000 euros para sobrevivir a un ataque nuclear

búnker

Publicidad

Economía

búnker

Búnkeres por 80.000 euros para sobrevivir a un ataque nuclear

Trabajadores de trenes

Trabajadores de trenes, hartos de denunciar deficiencias: "A veces se circula sin interventor"

Tractorada clama en Bilbao contra el acuerdo UE-Mercosur porque "la alimentación es un derecho, no mercancía"

'Super Jueves' de tractoradas contra Mercosur y la PAC: "El sector agrario necesita respuestas ya"

Inteligencia Artificial
Empleo

Estos son los puestos de trabajo que más crecen en España en 2026: la inteligencia artificial lidera la lista

Una persona en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Renfe informaba a primera hora que se suspendía el servicio de Rodalies por incidencia en el centro de control de Adif en la Estació de França (Barcelona). Estaba previsto que hoy se retomara el servicio de forma parcial tras el accidente que tuvo lugar el 20 de enero, sin embargo media hora después de que arrancase el servicio quedaba suspendido por esta nueva incidencia.26 ENERO 2026David Zorra...
Trenes Cataluña

El servicio de Rodalies podría recuperar la normalidad el próximo lunes

Rafael Escudero, del sindicato ferroviario
Huelga trenes

Los sindicatos denuncian que las empresas subcontratadas por Adif no tienen suficiente preparación

CCOO ha anunciado la convocatoria de huelgas tanto en Renfe como en Iryo y Ouigo para los días 9, 10 y 11 de febrero, coincidiendo con el parón que los maquinistas ya habían marcado en el calendario.

SEPE aviso
PARO

El SEPE avisa; esto es lo que tienes que hacer para seguir cobrando el paro si tienes 65 años y no te puedes jubilar

Si tienes 65 años y estás cobrando el paro, puedes seguir cobrando la prestación para cotizar hasta que te llegue la edad de jubilación

Tren Renfe

Indemnizaciones Renfe 2026: Con cuánto retraso tendrán que devolverte el dinero y cómo pedirlo

Redes sociales

'Off February', el reto que invita a desconectar de las redes sociales durante todo el mes

Varios técnicos trabajan en el lugar del accidente de tren de Rodalies

El 'suma y sigue' de incidencias tras el accidente de Adamuz: un fallecido, derrumbes y trenes parados

Publicidad