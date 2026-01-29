Trabajadores de trenes, hartos de denunciar deficiencias: "A veces se circula sin interventor"

Un colectivo de tripulantes ferroviarios de Serveo ha denunciado a través de un manifiesto una "situación estructural de desprotección normativa, técnica y operativa que compromete gravemente la seguridad ferroviaria, poniendo en riesgo tanto a los trabajadores como a los pasajeros".

Después de trasladar su apoyo a las víctimas del “trágico accidente”, denuncian que aunque su clasificación es de personal “comercial” o de “restauración a bordo”, asumen funciones esenciales de seguridad en la organización del pasaje, con “formación insuficiente para ello”.

“A nivel de seguridad venimos mucho tiempo reclamando protocolos”, ha explicado una portavoz de los trabajadores a Antena 3 Noticias. Exigen “cursos de formación específicos, prácticas reales de evacuación” porque esgrimen que además de servir café “estamos para colaborar en protocolos de seguridad”.

"Hay trenes que circulan sin interventor"

En el comunicado denuncian deficiencias a bordo de trenes, como incomunicación en “contextos críticos” con maquinistas, interventores y centros de gestión, o trenes que circulan en doble composición "sin interventor" o supervisor, argumentando que esto “aumenta de manera significativa la vulnerabilidad del sistema ante emergencias”.

Añaden denuncias por sus condiciones laborales y salud profesional. Aseguran que se ven sometidos a “jornadas excesivas, exposición continua a vibraciones, riesgos musculoesqueléticos y una creciente carga psicológica, que se ha intensificado tras los últimos acontecimientos”.

La portavoz de este colectivo asegura que les cuesta “desempeñar nuestro trabajo”: “Habíamos enviado varias cartas al ministerio explicando la situación que se había agravado a raíz de la liberalización del servicio”. “Hay días que podemos hacer 14-16 horas”, asegura.

El colectivo exige su reconocimiento legal como personal esencial de seguridad ferroviaria, que se les dote de medios de comunicación operativos como teléfonos y walkie-talkies, y que se establezca un “mínimo de tripulación a bordo” según “criterios objetivos de seguridad y capacidad del tren” y según “parámetros comerciales”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.