Los sindicatos denuncian que las empresas subcontratadas por Adif no tienen suficiente preparación

El accidente de tren de Adamuz es la peor tragedia ferroviaria de la alta velocidad en nuestro país. Hace solo unas horas el ministro de transportes, Oscar Puente, ha anunciado un paquete de ayudas de 20 millones de euros para los afectados de Adamuz y Gelida, localidad en la que falleció un jóven maquinista de Rodalies, tan solo 48 después de lo ocurrido en Córdoba.

Tres días de parón masivo en el sector

Con este escenario sobre la mesa, los sindicatos del sector ferroviario se han plantado. Hace solo unos días el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) anunció una huelga en el sector para los días 9, 10 y 11 de febrero. El objetivo es reclamar mayores medidas de seguridad para sus trabajadores y también para los viajeros. Una huelga que afectará a todos los maquinistas, independientemente de la empresa. Todos están llamados a un parón que se espera que dure, al menos, estos tres días.

En los últimos días, Semaf pidió a todos los maquinistas, que quienes no se encuentren en disposición de prestar servicio debido a la carga emocional por lo ocurrido en Adamuz y Rodalies , que lo comunicasen de inmediato a sus responsables.

El Sindicato Ferroviario se suma a la huelga

A esta huelga también se suma ya el Sindicato Ferroviario, que ha convocado movilizaciones en Adif, en Renfe y en Logirail. La intención es denunciar la grave situación que atraviesa el ferrocarril, empeorada en estos momentos por los accidentes registrados en las últimas semanas.

Para estos días también han anunciado paros en el Grupo Serveo, que presta servicios de atención y restauración a bordo de los trenes Renfe y también promueve labores de logística, en tierra y oficinas de Adif, así como la Confederación General del Trabajo (CGT). Por lo tanto, todas las convocatorias coincidirán con la que ya había anunciado el sindicato Semaf.

Además, ven imprescindible movilizarse y anuncian que también harán una manifestación el próximo 3 de febrero frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a las 12:00 horas. Las secciones sindicales de USO, CCOO y UGT en SERVEO también han anunciado su adhesión a la movilización convocada por los comités de empresa de Renfe y ADIF.

Continúa la investigación

Tanto la huelga como la manifestación se producirá en un momento clave para la investigación sobre lo ocurrido en Adamuz, que aún sigue en curso. Aunque cada vez cobra más fuerza la hipótesis de una rotura en la vía, todavía quedan muchas cosas por aclarar y la investigación continúa en curso.

